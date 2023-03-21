民進黨20日開始執行第11屆立法委員提名初選候選人登記，登記日次日有6人完成登記，目前8個選區都由現任立委登記參選。（民進黨高市黨部提供／洪浩軒高雄傳真）

2024大選即將到來，民進黨20日開始執行第11屆立法委員提名初選候選人登記，高雄地區首日率先由第3選區劉世芳、第8選區賴瑞隆登記參選，登記日次日則有另外6人完成登記，目前8個選區都由現任立委登記參選，朝著民進黨原先的布局前進。

民進黨高市黨部表示，根據統計，3月21日前往黨部登記參選者分別有第1選區邱議瑩、第2選區邱志偉、第4選區林岱樺、第5選區李昆澤、第6選區趙天麟、第7選區許智傑。目前高雄8個區域立委選區都各有1人登記參選，且均為各選區現任立委。