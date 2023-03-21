藝人游詩璟以主持人身分出道，曾主持客家電視台《遊客家搞科學》，節目入圍第45屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，之後轉換跑道改當演員，在《戲說台灣》中端莊的大家閨秀形象獲得關注，於八點檔《世間情》飾演「黃茵離」而打開知名度，在社群平台擁有48萬粉絲，近日她曬出一張露背照，超細螞蟻腰引網友熱議。

游詩璟今（21日）在社群平台貼出照片，並開玩笑寫下：「其實我才是九鳳幫的大姐頭（誤」，還說「人家是美背，而我是……這是不是太壯了，我自己也嚇一跳，必須記錄」，照片中游詩璟將長髮夾起，上半身沒有穿著衣物，大方露出白皙美背，可以看到背上有紅腫，疑似是刮痧留下的痕跡，照片曝光後，演員王晴也讚「哇，這個背有練起來」，不少網友直呼：「性感美背」、「倒三角是什麼概念」、「那個腰...好細有背肌欸，線條很美。要參賽看看嗎！」、「有點高低肩，骨盆旋轉！可能是站姿問題」、「這一看就是有在健身」、「好正的水蛇腰喔！」、「這背肌線條...真的是姐姐有練過...」。

游詩璟曬出美背照。（圖／游詩璟facebook）

游詩璟除了拍戲還有經營個人YouTube頻道，她曾透露拍攝、剪輯、上架一手包，她原本是個連電腦都沒有的人，為了學習剪輯，她先花8萬元買了電腦，再自己從「小影」開始研究起剪輯、音效等，這一碰完全停不下來，包括連睡覺都在想那顆鏡頭應該接那個鏡頭比較好，最高紀錄一剪就剪到一天一夜，9個小時沒離開電腦前，導致她大過敏，免疫力失調到看醫生。