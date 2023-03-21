「2023智慧城市展暨淨零城市展」將於下周二登場，遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身份歡迎產業先進共襄盛舉，共同主辦單位台北市政府副市長林奕華、國發會副主委高仙桂等貴賓也共同出席。遠傳今年除盛大展出多元智慧低碳應用解決方案，今日與台灣微軟一同宣布，雙方延續淨零及數位雙轉型的戰略合作，將共同推出「企業碳盤查服務」，以遠傳能源管理系統（EMS）結合微軟永續雲（Microsoft Cloud for Sustainability），助企業一站式智慧管理能耗及碳排，打造世界級綠色供應鏈。

遠傳總經理井琪表示：「遠傳從自身的淨零、數位雙轉型實踐做起，發展綠色資通訊相關應用，同時協助企業及公部門加速落實淨零目標。因應全球公私部門的碳盤查需求，遠傳除自身已開始導入微軟永續雲，並將結合遠傳成果豐碩的智慧能源管理系統進行能耗管理，進一步協助企業解決碳盤查的痛點並推動減碳策略，以接軌國際標準，布局全球商機。」

台灣微軟總經理卞志祥表示：「微軟於去年中推出微軟永續雲，並匯集產業能量成立台灣ICT永續綠戰隊，加速達成台灣2050淨零碳排願景，很開心看到遠傳選擇微軟永續雲作為自身 ESG平台，我們除了將與遠傳攜手打造永續雲在台灣的最佳實踐案例，更期待結合微軟自身減碳和供應鏈管理經驗，與遠傳一同協助企業落實自動化與智慧化的數據收集管理，賦能企業驅動以永續為核心的數位轉型，強化永續競爭力。」

因應《氣候變遷因應法》明定2050年淨零目標，加上歐盟碳邊境稅（CBAM）即將上路，啟動碳盤查並落實減碳成為國內企業當務之急。遠傳能源管理系統透過物聯網技術整合用電資訊，將能耗資料串聯至微軟永續雲平台，自動化處理碳排放終能耗數據。基於微軟永續雲所建立的碳排查系統，可涵蓋「範疇一」直接排放、「範疇二」間接能源排放、到「範疇三」其他間接排放等數據，透過可視化平台提供事件分析及改善建議，幫助企業加速碳盤查作業。

遠傳長期深耕智慧能源領域，自主開發的能源管理系統（EMS）成效卓著，以AI人工智慧提供最佳契約容量及智慧調控建議，每年協助節省門市總用電量10％，導入在全台9縣市42000間教室「班班有冷氣」專案，年減碳排約2295公噸，更榮獲「2022智慧城市創新應用獎」。

微軟以累積超過10年永續管理經驗打造而成的永續雲，提供高擴充的ESG功能服務，能協助企業資訊透明與數據洞察，管理自身與供應鏈環境足跡，使營運價值鏈實踐永續。

「2023智慧城市展」及第一屆「2050淨零城市展」將於3月28日起登場，遠傳今年盛大參展，以「遠傳大人物 淨零數位雙轉型」為主題，於台北、高雄兩地展出城市及產業的多元智慧低碳應用，更將首度公開下一代數位治理的創新場景與解決方案，並於首屆「淨零城市展」同步分享遠傳自身實踐ESG的經驗，展示由內而外的轉型軟實力，助城市及產業加速實現淨零轉型並邁向永續發展。