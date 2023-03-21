拼多多為中國重要的電子商務和購物平台。

谷歌發言人在聲明中說，透過Google Play Protection的偵測，發現該電商公司的app包含有惡意軟體，由於安全性的考量，將暫停該款app的應用商店(Play)版本的下載。

Google Play Protect會掃描Android手機上的所有應用程式，並防止惡意應用程式的安裝。

此前由於駭客攻擊和數位犯罪活動增加，美國政府已經採取各種行動，加強網路防禦。