拼多多為中國重要的電子商務和購物平台。
谷歌發言人在聲明中說，透過Google Play Protection的偵測，發現該電商公司的app包含有惡意軟體，由於安全性的考量，將暫停該款app的應用商店(Play)版本的下載。
Google Play Protect會掃描Android手機上的所有應用程式，並防止惡意應用程式的安裝。
此前由於駭客攻擊和數位犯罪活動增加，美國政府已經採取各種行動，加強網路防禦。
谷歌(Google)一名發言人說，由於在中國平台上發現惡意軟體問題，Google Play商店將暫停和下架拼多多的app。
拼多多為中國重要的電子商務和購物平台。
谷歌發言人在聲明中說，透過Google Play Protection的偵測，發現該電商公司的app包含有惡意軟體，由於安全性的考量，將暫停該款app的應用商店(Play)版本的下載。
Google Play Protect會掃描Android手機上的所有應用程式，並防止惡意應用程式的安裝。
此前由於駭客攻擊和數位犯罪活動增加，美國政府已經採取各種行動，加強網路防禦。
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