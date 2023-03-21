去年台灣對日本巿場出口金額為336.2億美元，成長率15.1%；其中，五金手工具出口額為2.4億美元，扣件出口額為2.9億美元。日本為台灣第二大貿易夥伴，同時亦為台灣五金扣件手工具產業第四大重要出口國，是我國企業不容錯過的重要市場之一。

台灣螺絲扣件大量使用於國際品牌機械中，從航太、汽車、醫材至海上風電，皆可見到台灣螺絲產品蹤跡。台灣手工具高端產品線更為全球市占率第一，並享有「手工具王國」之美譽，近年來國際買主採購的熱門選擇。

經濟部國際貿易局為協助我國業者，委託貿協持續籌組拓銷團，協助我國企業有效搶攻日本市場。貿協表示，去年11月「五金產業赴日拓銷團」與「精密零組件赴日拓銷團」共同辦理，獲大阪及東京逾500位日商出席洽談會，現場深獲日商及我國參團企業高度評價，2023年兩團將擴大舉辦並新增名古屋站，赴日本搶單。

此外，貿協亦陸續於6月舉辦「扣件業赴歐洲及中東拓銷團」、8月「日本DIY展參展團」及10月「扣件業赴中南美洲拓銷」，協助我商前往潛力市場，一同爭取商機。