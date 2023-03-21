台電20日稱「核能大國電價漲更兇虧更多」被大肆報導，中廣董事長趙少康今(21日)強調，明明核電不是法國電價大漲的主因，台電卻不停以此帶風向做文章，並影射他被打臉，結果在各大報導留言、社群網站都被民眾罵翻，實在是喪失公營事業應有的氣度，把僅有的一絲絲公信力都毀了。他認為，中油把天然氣的漲價都吸收了，才讓台電的燃氣發電成本降低，這樣大言不慚吹牛怎麼對得起中油？直言台電不可淪為民進黨的鷹犬。

趙少康表示，台電不停地說「法國是核電大國、電價很貴」也是以偏蓋全、去脈絡化的說法，法國是因為核電廠佔了70％，過半反應爐剛好都在停機維修，又逢大旱影響冷卻水供應以致核電廠降載，所以需要買電，法國用河水當冷卻水，我們是用海水當冷卻水，台灣不會有缺水導致降載的問題。而且真的要跟外國比較，為什麼不拿法國平均薪資7萬元跟台灣比？國情不同就不要亂帶風向、置換概念，在讓大家看笑話罷了。

趙少康指出，台電一直想讓大眾覺得，「核電大國成本更高」，但自己的官網就是鐵錚錚的事實，核能發電每度1.41元、燃氣3.91元、燃煤4.59元、燃油8.01元、民營風力發電7.14元、民營太陽光電4.87元，「核電的成本就是其他發電方式的1/3甚至不到」，這就是我們的國情。核電最便宜大家都知道，台電非要說核電貴，這不是睜著眼睛說瞎話嗎？

趙少康強調，台電分析全年發電成本說是燃氣每度3.91元，燃煤每度4.59元，這也跟大家瞭解的大大不同，燃氣應該比燃煤貴，台電為什麼能把燃氣搞得那麼便宜？他看真正原因是中油把天然氣的漲價都吸收了，才讓台電的燃氣發電成本降低，中油去年虧損2500億，台電還好意思說自己發電成本低？台電藉著中油掩飾真正的發電成本，還這樣大言不慚的吹牛，怎麼對得起難兄難弟的中油？中油有苦說不出，真是情何以堪！

趙少康認為在國際燃料成本高昂、再生能源發展遲緩的前提下，應該延緩核電廠除役至少再20年，以維持基本的核能發電量、保持台灣的能源多元多樣性，這不僅是經濟問題、環保問題，也是國安問題。台電不去檢討能源配比，動輒就說他「被打臉」，「亂扣他人核帽子」，實在沒有高度，也不夠誠實。請台電高官為國家永續能源發展著想，莫為保小小的官位做綠營鷹犬，才真正對得起這麼多年來台電基層的付出與努力。