桃園市桃園區南昌營區經活化後成為森林公園，考量動保處新屋收容所位位置太過偏僻，民眾往來不便，加上犬、貓收容量已經接近爆量上限，市府決議在南昌營區中建置動物認養中心，一方面盼讓喜愛動物的民眾能就近領養，另一方面則能擴增犬貓的收容空間，達到雙贏效果。

桃園市動保處新屋收容所的犬、貓收容上限分別為犬652隻、貓198隻，目前犬隻的部分已經收容710隻，呈現爆量的狀態，貓則收容約150隻，也接近上限。市府積極推動認領養活動，並呼籲民眾不要棄養，不過由於新屋收容所地點偏僻，交通上較於不便，有可能也讓領養人造訪意願下降，為此市府決議在桃園市區、南昌營區內建置認養中心。

動保處長王得吉表示，位於南昌營區內的動物認養中心於去年10月17日決標發包，目前正在動工當中，其基地面積為6202平方公尺，主要建築體為市區認養中心，預計設置犬、貓各20欄籠位，並規畫犬貓分區、美容室、互動空間、24小時空調及自動換氣系統及隔音設計等，另外還將設置動物保護中心、動物管制中心、犬隻室外活動區及多功能戶外活動場域等， 預計今年下半年可完工啟用。

王得吉說，認養中心因為位置鄰近市區，屆時可成為較便民的認養管道之一，新屋動保園區的認養業務也會持續運作，經專業人士篩選比較健康的犬、貓後，再送往動物認養中心開放讓民眾認養，市府也會提前規畫多元活動宣傳鼓勵認養，民眾到時候便能就近觀察是否有中意的犬貓，不必大老遠跑到新屋。