台中市部分路口死角多，但因路寬較窄，無法設置交通號誌導致車禍頻傳，交通局因此推動智慧路標，讓路標能偵測幹道路口來車訊號，提醒行車及用路人，進而降低高風險路口交通事故。目前在大里區試辦，今年將擴大到霧峰、大雅、龍井等區建置。

交通局長葉昭甫表示，因應有的交岔路口路寬較窄、視距不良等因素無法設置交通號誌，已在大里區頂厝路、頂厝路21巷試辦智慧路標，以雷達微波技術偵測幹道路口來車訊號後，啟動支道上的預警LED標誌，由警示面板提醒用路人幹道有來車，讓高風險路口降低事故發生率。

大里區頂厝路呈現T字路，路型死角多，駕駛在沒有紅綠燈交通號誌引導下常發生車禍。大里區夏田里長曾盛琪說，交通局建置智慧路標後，利用LED顯示「有來車」的注意內容，道路通行較順暢，彌補難以設置號誌的不足，降低車禍風險。

葉昭甫補充，智慧路標是依照各路段車速設計幹道偵測距離，雷達偵測後將訊息傳至支道的警示面板，配合設置路口特性及需求，調整警示訊息顯示時間，計算車輛通行路口的安全距離，LED標誌還會有「側向來車、小心行駛」等文字，能依不同路口情境設計警示內容。

葉昭甫指出，智慧路標可設置於T字路、Y字路及十字路口等交岔路口，依據各路口的現場情境規畫，今年預計新增3處智慧路標，分別為霧峰區吉峰西路、大雅區樹德街與民族街147巷口及龍井區向上路中興路口引道。

交通局表示，為保障行人路權與道安防禦觀念，持續精進道路交通秩序，針對岔路多的路況，運用交通工程結合科技執法改善，其中，北區三民路、崇德路、五權路、錦南街口的五岔路口，提前以標誌及標線預告應遵行的行車動線，違規與事故雙降，還榮獲「道安創新貢獻獎」肯定。