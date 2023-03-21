靜宜大學校園徵才博覽會21日登場，邀請金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過70家企業進入校園。（靜宜大學提供）

靜宜大學「校園徵才博覽會」21日登場，邀請金融、科技、餐飲及服務業等各領域，超過70家企業進入校園，提供國內、外超過兩千個工作機會；靜宜並與饗賓集團舉行產學合作簽約典禮。董事長蘇耀文主教表示，靜宜大學入選2023企業最愛大學私校排名第9、九大學科領域全國第4，顯示靜宜學生受到社會與企業的信賴！希望透過校園徵才，伯樂順利找到千里馬；學生能以專業學識及良好態度在職場受到肯定。

勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧，感謝靜宜大學長期對分署業務的支持。他表示，協助在校生於畢業前找到條件佳、對未來有成就的合適工作是分署任務。勞動部中彰投分署的業務包括職業訓練、就業服務、移工及創業；並協助員工在職訓練，提升企業的人力資源，讓員工長久留在工作崗位，創造就業價值！期待參與就業博覽會的廠商及學生都能找到合適人才與工作。

靜宜大學與饗賓集團舉行產學合作簽約典禮。（靜宜大學提供）

靜宜大學與饗賓集團舉行產學合作簽約典禮。（靜宜大學提供）

「靜宜人團結一致」！靜宜校長林思伶感謝70多家參與的廠商，期望藉由校園徵才尋找到合適的工作夥伴與千里馬；更希望透過與饗賓集團的產學合作，共同培育優質人才！

疫後很多產業復甦，尤其餐飲、離岸風電等重點產業，人力需求激增。（靜宜大學提供）

靜宜職產長魏清圳表示，今年校園徵才博覽會特色是疫後很多產業復甦，尤其餐飲、離岸風電等重點產業，人力需求激增；多家外商公司更鎖定靜宜境外生進行招募與培育計畫，期待注入跨國新血。邀請多家靜宜校友優質企業共同參與，除搭起就業橋梁，也分享創業及就業心得，成為學弟妹好榜樣！

多家參與校園徵才的企業更鎖定靜宜境外生進行招募與培育計畫，期待注入跨國新血。（靜宜大學提供）

靜宜校友的優質企業也共襄盛舉，除搭起就業橋梁，也分享創業及就業心得，成為學弟妹好榜樣！（靜宜大學提供）

靜宜各系所的「職涯導師」是一大特色，校方不僅定期聘請校外業師為職涯導師進行產業趨勢分析，以瞭解各產業人才的需求及現況，引領學生多元職涯發展；未來並規劃培養職涯導師成為種子教師，從點、線、面擴散到全校，各班級導師也能適時給予學生協助與建議，提供更多就業相關訊息。

校園徵才會場同時進行靜宜與饗賓集團（饗食天堂）產學合作意向書簽約典禮，饗賓集團總經理陳毅航說，這是疫後的大型校園徵才博覽會，感到無限希望跟可能！

陳毅航指出，疫情是一時，但經營及人才培育是永續；引用靜宜創辦人格倫姆姆的「教育孩子的首要之務是先愛他們」，對企業經營而言也相同，要先愛我們的人才，再談人才的招募跟培育！人才招募因少子化等結構性因素影響，企業應努力自我提升，將經營及工作變得更有價值；期待透過與靜宜的合作，有共同使命及願景，讓年輕人有希望與未來。

應屆畢業生李龍泉表示，參與校園徵才能瞭解業界現況，尤其是疫後的人才需求，希望能找到符合專業與興趣的企業，畢業直接就業！