1輛貨車疑似看不慣一旁轎車沿途開遠燈，於是切入該轎車前方，下秒便直接開啟爆亮的後燈，瞬間閃瞎後方轎車。

像極了林正英道長拿出鎮妖用的八卦鏡？有駕駛日前行駛在國道一號高速公路上，然而疑似中間車道的1輛轎車沿路開遠光燈，導致前方的車輛受到「光害」，豈料，原本開在內線車道的1輛貨車，便往右切入2車中間，然後，開啟爆亮後燈，瞬間「一片白」，嚇得原本疑似開遠光燈的轎車趕緊輕踩煞車，降緩速度行駛。

一名男子在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發文，並上傳1段18秒影片，從影片中可見，駕駛行駛在國道1號上，在岡山交流道前，前方有輛貨車由內線道要往右切向中線道，疑似後面1輛轎車打著遠光燈，見前方有車切入，未改成近光大燈，此時，該貨車便開啟爆亮後燈，照得後方車瞬間看不清楚前方路線，且該轎車也趕緊減慢速度行駛；對此，原PO也太貼文寫下「遠燈終結者」。

影片一出，網友紛紛留言表示「喜歡用遠燈照人遇到佛祖用光明燈懲罰」、「專治開遠光燈的良藥，一帖見效」、「遇到對手了」、「整路開遠燈到底怎麼治 一堆國三開著遠燈開車」、「這是專門打後車沿路開遠光燈的...」、「有點像林正英道長拿出鎮妖用八卦鏡的感覺，只是...此舉動好像容易被檢舉」。

不過，另外有網友卻認為，「可以直接檢舉」、「這種行為代價很高、可能涉及公共危險意途致人看不到前方」、「只能爽個幾秒，被檢舉後就知道哭了」、「高速公路開真的太危險了，要就在他後面開遠燈就好這樣反而照到其他車輛」、「還有其他方式嗎？這樣會被反將一軍」、「開後照強燈反擊遠光燈是很爽，不過造成事故要負全部責任，不划算」。