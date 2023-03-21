花蓮一名33歲王姓男子，日前在花蓮市區某高中門口徘徊，見3學生於門口聊天，歇斯底里的對其咆嘯「笑什麼？看屁啊？」，且發現3生躲進校園後，更亮刀嗆聲「下課來堵人」，經學校教官勸說後，情緒才稍緩離去。花蓮警分局今通知王到案說明，他卻供稱是因學生撞到他且態度很差，才會大聲喝斥，不過訊後仍被依送法辦。

花蓮警分局指出，本月17日上午8點多，花蓮市某高中3名學生於學校門口前聊天，突然遭一名陌生男子大聲喝斥，3生受到驚嚇隨即快步進入校園，孰料男子卻亮出疑似刀械的物品，向3人叫囂恐嚇，民意派出所獲報後旋即啟動鷹眼小組並鎖定涉案人身分，今通知涉案人到案說明。

警方表示，33歲王姓男子訊後否認持刀恐嚇，辯稱是因為被學生撞到，覺得學生態度很差才口氣大聲喝斥，且手上拿的是木刀非刀械，不過全案已依恐嚇罪函送花蓮地檢署偵辦。

據了解，王男去年12月也曾在市區嫌棄路上車輛太吵，在路上蛇形急煞車擋下被害車輛，拿出一把空氣槍朝被害車主做射擊動作恐嚇，被警方查獲毒品後移送法辦。

花蓮警分局強調，任何危害校園安全情事，警方都將嚴查嚴辦，絕不寬貸，花蓮分局將持續加強校園安全維護，務必讓學生都有安心學習的環境。