美國投資基金巨頭先鋒領航（Vanguard）基金在2年前宣布撤離中國後，近日傳出將結束在中國的剩餘業務。該基金除關閉在上海的辦事處之外，還會退出與螞蟻集團合資的投資公司，等於是徹底放棄這個規模達人民幣 27 億元 (約 3.9 兆美元) 的基金市場。

《路透》引述知情人士的消息說，先鋒此舉將結束其在世界第二大經濟體中長達6年業務，雖然2年前還曾發表雄心勃勃的擴張計劃，突然地轉向也讓外界相當意外。

與先鋒領航合作螞蟻集團表示，原合資公司和基金諮詢服務將照常運作，但先鋒領航公司沒有立即回復媒體的置評請求。

報導說，先鋒領航在全球管理的資產高達7.1兆美元，與螞蟻集團合資的企業則持有49%的股權。螞蟻被告知撤資後，正在考慮收購先鋒基金的股份。

做為美國最大的投資基金之一，先鋒基金退出中國與其競爭對手黑石 (Black Rock) 和富達 (Fidelity International)近年來在中國的擴張形成鮮明對比。此外，摩根大通和摩根史坦利的銀行資產管理部門均已獲得批准，可以完全擁有今年早些時候在中國的業務。

消息人士稱，先鋒基金位於美國的總部已將此決定通知上海地方政府，上海政府沒有立即回應置評請求。

陸媒《財新》雜誌上週首次報導了先鋒基金計劃從中國完全退出的消息。

媒體指出，隨著越來越多的參與者加入，中國基金顧問市場的競爭正加速升溫，先鋒基金的獲利能力受到打壓，2021年的虧損遠高於2019年的內部預測。