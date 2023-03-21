近期美國與歐洲銀行陸續爆雷，美國矽谷銀行破產，接連有許多小銀行也跟著爆雷。而歐洲則是瑞士信貸資金出問題，而這些也連帶影響台灣的金融巿場。對此，品觀點YT頻道〈聰明理財大小世 〉主持人黃世聰，特別要來教大家，如何看待外國銀行的爆雷事件，究竟爆雷夠了嗎？要如何因應與看待呢？

節目中黃世聰將爆雷事件緣由講的非常清楚。美國銀行來說，為什麼為破產呢？主要是美國這幾年暴力升息，導致公債殖利率也跟著往上升，公債價格就會跌。由於美國的大小企業或是銀行，都買進非常多的公債做為投資，當資金營運不來時，又無法處分債券，導致流動性不足的問題，才會出現破產的局面。其實美國很多銀行都是這個樣子，所以，若想知道到底雷爆夠了沒？就要去看看美國是不是有可能停止升息。

另外歐洲的瑞士信貸的問題，則是因為內控不佳，像是踩到很多投資的地雷，又有內控的問題，被罰了非常多的罰款，導致營運每下愈況，終於在這幾天被瑞士官方要求，由瑞銀來收賺瑞士信貸，金額是30億法郎，大約是台幣990億。

但其中較引人注意的，瑞信曾發行一個債券，是為了彌補公司的營運虧損，叫做可可債，想不到如今被變為壁紙。但台灣金融業有蠻多廠商都買了這個債券，因此對台灣的金融業造成風險影響。所以這是近期台灣金融巿場壓力浮現的地方。

黃世聰提醒，歐美的爆雷事件後續影響到底了沒？要看央行會不會繼續升息，若再升息問題一樣，就會繼續爆雷，而本周美國央行又要公布升息，有人在猜會不會停止升息呢？這就是觀察重點。因為瑞信出問題，但是，歐洲央行還是升息兩碼，主要因通膨壓力還是巨大，那美國呢？

巿場就預估，在22日的利率決策會來看，約有38%的人覺得利率不變,但有超有六成的人認為會升息一個基點，巿場也有認為依舊是爆力升息。一定要來觀察美國升息情況。

而以台股來看，歐美事件造成台股的回檔，黃世聰強調，這裡有可能是底部修正之後的買點，尤其是爆雷事件發生後，大家知道如何因應時，就不會那麼可怕。所以，想要精準把握好買點，一定要鎖定頻道，一起來聽〈聰明理財大小世 〉主持人黃世聰，來教大家如何拆雷。