基隆海巡隊20日晚間接獲民眾報案，指彭佳嶼海域有名外籍漁工突然身體不適，海巡隊派出巡航艇協助漁工後送就醫。（基隆海巡隊提供／張志康基隆傳真）

基隆海巡隊20日晚間接獲民眾報案，指彭佳嶼海域有名外籍漁工突然身體不適，海巡隊派出巡航艇協助漁工後送就醫。（基隆海巡隊提供／張志康基隆傳真）

基隆海巡隊20日晚間接獲民眾報案，指彭佳嶼海域有名外籍漁工突然身體不適，海巡隊派出巡航艇協助漁工後送就醫。（基隆海巡隊提供／張志康基隆傳真）

基隆海巡隊20日晚間接獲民眾報案，指彭佳嶼海域有名外籍漁工突然身體不適，海巡隊派出巡航艇協助漁工後送就醫。（基隆海巡隊提供／張志康基隆傳真）

海巡署20日晚間6時許，接獲漁船船東報案，表示一艘漁船在彭佳嶼海域，船上的印尼籍漁工突然左下腹劇痛，希望海巡能協助後送就醫。海巡署第二巡防區指揮部派出基隆海巡隊所屬的PP-10090巡防艇，將漁工載回基隆港碼頭送醫。

基隆海巡隊表示，海巡署第二巡防區指揮部20日晚間約6時許，接獲南方澳籍漁船伍姓船東電話報案，伍姓船東表示，他所屬的漁船目前在彭佳嶼東方18海里處，船上的印尼籍漁工表示左下腹突然發生難忍的劇痛，請求海巡人員的協助。

第二巡防區指揮部在獲報後，就要求線上基隆海巡隊所屬的PP-10090巡防艇趕至現場。在過程中，海巡隊得知該船的無線電異常，沒有辦法正常通聯，便要求漁船的船長開啟船體外的橘黃色警示燈，讓趕往現場的巡防艇方便辨識。

到了晚間8時許，PP-10090巡防艇趕到現場，順利接舷，將身體不適的印尼籍漁工帶上巡防艇。接著便以最大安全速度返航基隆港，過程中海巡人員也為印尼漁工量測體溫，發現沒有發燒。

返航途中，巡航艇也聯絡了基隆港務消防隊，出動救護車。到了20日晚間10時許，巡航艇回到了基隆港碼頭，基隆港務消防隊的救護車已經在碼頭上待命，接到了印尼漁工後，便迅速送往部立基隆醫院就醫。

據了解，這名印尼漁工經診斷係罹患了急性腸炎，經過醫師治療後已無大礙。船東在得知身體不適的漁工已後送就醫後，多方感謝海巡署緊急派艇協助。

基隆海巡隊表示，急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案必全力以赴，確保人民生命財產安全，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。