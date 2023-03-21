他從小就想當個好警察，因爲他是警察子弟，從小就生活在警察宿舍裡，他的父母都是表現優異的警官，也一直希望這家中唯一的男孩，有朝一日也能「克紹其業」成爲一名爲民「除暴安良」的優秀警官。

但沒想到，這名警察子弟，警官之子，長大後，竟成了手持槍械專門打劫運鈔車的搶匪！他，就是令人聞風喪膽專搶運鈔車的「雨衣大盜」。

雨衣大盜王淵，父母都是警官，母親擔任過台中女警隊隊長；父親擔任過台中刑警隊長及分局長，任刑警隊長時，還偵破過一起運鈔車搶案。未料唯一兒子長大後竟成了專搶運鈔車的雨衣大盜，相當諷刺！

綽號「大隻佬」的王淵，身強體壯，是滑水高手，姐夫還曾是媒體大亨，生活無虞，他爲何要扮演「雨衣大盜」打劫運鈔車？怪異行徑，令人不解！

在2002年到2012年，這十年間，可説是讓台北市警方聞「雨」色變的年代！因為這段期間，台北市街頭出現1名專挑下雨天持槍搶劫停在銀行前運鈔車的搶匪，由於他都頭戴全罩式安全帽，身著雨衣犯案，所以被稱為「雨衣大盜」。

從2002年10月到2009年3月，這6年多來，雨衣大盜共犯下了6起搶案，搶走數千萬元，其中尤以發生在2007年4月20日，合作金庫遭劫1679萬，造成保全員一死一重傷，奪走1名保全員的生命，最爲嚴重。

但因他實在非常狡猾，不露真面目，動作又快速，雨天現場又沒有留下太多跡證，一直逍遙法外。提到雨衣大盜，現任警政署長黃明昭印象十分深刻。他表示，2009年7月，他接任台北市警局刑警大隊大隊長後，只要天氣轉陰、準備下雨，他就會接到當時警察局長謝秀能的電話：「大座，要下雨了，雨衣大盜會不會又跑出來犯案？」為此，黃明昭通報各分局啟動「雨衣大盜專案」，加強金融機構周邊及運鈔車沿線安全維護，雨衣大盜也因此銷聲匿跡了好一陣子。

但2年多後的2012年，這名「雨衣大盜」又重出江湖！2012年的3月26日下午4點多，台灣中小企銀台北市南京東路分行遭搶，1名穿雨衣的持槍歹徒，趁運鈔車保全員護鈔進入銀行時，突然衝出連開4槍，羅姓保全員雙腿中彈，3袋現金、共1,250萬元被搶，得手後，歹徒立刻騎偷來的機車逃逸，與之前的雨衣大盜犯案手法雷同。

問題是，「案發那天並沒有下雨呀，而且還是個大晴天，難道雨衣大盜的習慣變了？還是有人模仿他犯案？」令台北市刑大警方非常驚訝，當時的大隊長黃明昭立即下令全力偵辦，希望能查出蛛絲馬跡，看是否和「雨衣大盜」有所牽連？

案發後不久，警方果然循線在民生東路、龍江街附近，找到搶匪棄置的機車，並在置物箱發現1件雨衣，也在雨衣衣領上，採集到疑似搶匪的DNA，但該DNA之前並未建檔，無法確認搶匪的身分。

另一方面，警方也採集了搶案現場的彈殼、指紋、腳印、菸蒂等跡證，比對後確認，菸蒂上的DNA跟雨衣上的DNA相符，此外，台企銀南京東路分行在2005年12月也曾被雨衣大盜洗劫，經彈道比對，2起搶案的搶匪用的是同1把手槍，由此證明，雨衣大盜真的回來了！

為了逮捕雨衣大盜，台北市刑大特別組成「0326專案」小組，並從銀行、機車、遭棄置的運鈔袋等3個地點為中心，調閱周邊監視器，終於在龍江路、民生東路附近，發現疑似搶匪的行蹤，人最後消失在五常街附近。

刑警趕到現場，看到附近有1家超商，於是入內訪查、調監視器，比對時間點後，確認換裝後的搶匪曾到店內購買礦泉水、大衛杜夫淡菸，剛好與現場遺留的菸蒂同品牌，且超商提款機的監視器也拍到他的影像，讓警方士氣大振！

值得一提的是，搶匪穿的「厚底鞋」很特殊，市面很少看到，為此，大隊長黃明昭自己本人還曾多次深夜到萬華廣州街夜市找鞋。他進一步解釋，廣州街夜市有很多賣鞋業者，鞋子都是他們自己製造的，業者看過監視器影像後表示，搶匪穿的是訂製鞋，底部加高，搶匪應該有長短腳的問題！

沒想到銀行搶案還沒破，松山分局轄區內的微風廣場又發生持槍搶劫案，是雨衣大盜幹的嗎？警方深入調查後，確認與雨衣大盜無關，卻在訪查過程意外獲得寶貴線索！

原來，有線民看到五常街超商影像及警方公布的畫像後，認出搶匪「好像姓王」、有在玩滑水、曾在台中坐過牢。

為此，警方過濾1,600名王姓更生人，比對年齡、身高、體型等特徵後剩下500個人，但範圍還是太廣，無法查出真實身分。還好，松山分局某小隊長問到1名舊識，對方剛好是滑水協會幹部，他看了影像後先問：「你們找這個人做什麼？」小隊長怕打草驚蛇，所以告訴對方：「某體育用品店遭竊，這個人有到店裡購物，所以想請他協助。」對方聽完，脫口說出「王淵」這個名字。

綜觀「雨衣大盜」在這七案都開槍，絕不手軟，造成保全員一死八傷，血濺台北城，震驚各界，因其用槍專業，採「韋佛式射擊」（Weaver Stance），而被懷疑具有軍警背景，經查王淵並無軍警背景，但體型孔武結實，有練武、健身的底子，嫌疑重大。

警方雖然鎖定王淵涉案，但因為沒有王的DNA，無法比對，所以計畫前往王的住處、伺機取得他的垃圾，帶回比對。

但消息疑似走漏，王淵突然有所警覺，先將贓款720萬元藏在密室，並將另外300萬元及1批槍械交給2名友人保管，然後準備好隨身行李，準備搭機逃往北京，所幸警方早一步請檢察官對王發布境管，最後將他攔截逮捕。

2012年5月24日一大早，王淵在桃園機場被航警留置，台北市刑大警方獲報後，立刻向檢方聲請拘票，航警查看王的包包，發現裡面除了有台幣、美金、人民幣之外，還有20多包的大衛杜夫淡菸。

不久後，警方帶著拘票趕往航警局，當場逮捕王淵，並立即採集唾液DNA，送到刑事警察局比對，最後確認王的DNA與機車置物箱內的雨衣、案發現場遺留的菸蒂DNA相符。

警方調查，綽號「大隻佬」的王淵（52年次），因欠下800萬元卡債，所以才急著在晴天犯案，留下跡證，最後狼狽遭逮。偵訊過程中，只要警方掌握彈道、DNA等證據的搶案，他都承認，但證據沒這麼足夠的，他打死不認，還嗆警方不要把損失幾百萬元的小搶案也算到他頭上，因為那些錢還不夠購買一艘遊艇，態度十分囂張。

最後，王淵坦承犯下2005、2012年的台企銀搶案，以及2007年的合作金庫搶案，其中合庫的周姓保全員慘遭擊斃。對此，王供稱，因周不願意放手，他才會開槍，他只想求財，並未刻意取人性命。

涉及台北多起運鈔車劫案的雨衣大盜王淵，生活優渥，時常出入酒店，出手闊綽，不缺錢和女人，父、母親都出身警界。母親曾任台中市女警隊長，父親王兆文曾任台中市刑警隊長、分局長。他的父親在刑警隊長任內還曾破台中一起運鈔車搶案。

專案小組調查，王淵擁有美國國籍，在台灣加入台北市射擊協會，在美國曾以販賣槍械軍火為生，王淵在美以「重金屬業者」自居；外傳王淵曾因販槍違反美國法令而遭驅逐出境，不排除大批械彈是王淵夾帶入台。

王淵大批械彈寄放在昔日中天電視台同事林添勝任教的某技術學院校區，警方赴學校在4107號教室置物櫃的一只旅行袋，赫然發袋內竟然藏有大批軍火！

包括3枚手榴彈、1把M-4A1攻擊式步槍、1把制式90克拉克手槍、1把制式90貝瑞塔手槍、1把改造滾筒霰彈槍，另有達姆彈38發、90手槍子彈128發、霰彈25發、步槍子彈92發、滅音管1支、狙擊鏡1個、長短槍械彈匣12個等，簡直是小型軍火庫。

王淵的三個姊姊各擁有碩、博士高學歷，三姊還是前佳樂小姐，後來嫁給前電子媒體界的大亨；他的姊夫江道生還是象山集團的老闆，名下還有道生幼稚園等企業。父母過世後遺下家產，王淵名下的房子、不動產遍及台灣及美國，光租金收入就很可觀，生活過得相當優渥。

王淵被捕後，認識他的人大感吃驚，也批評他身為警察子弟卻幹盡壞事，實在太丟警察的臉，實在太不應該了！

王淵的友人指出，他於北部政商界也曾活耀過，當年璩美鳳爆發性愛光碟事件時，他們在電視畫面上看到他時，還英姿煥發的站在璩美鳳旁邊，友人還跟他開玩笑說他是璩美鳳「護花使者」。

王淵早年還擔任他媒體大亨姊夫的特助，可說是「喊水會結凍」，身材壯碩的他，身邊從不缺女人，後來與女友「冬冬」分手後，與中部的政商界就漸離漸遠；為何會淪為雨衣大盜？友人研判可能與他的個性叛逆有關，雖然不缺錢財花用，可能用此行徑來自我肯定。

俗語説，人不可貌相，海水不可斗量。警官之子王淵，家世背景好，可説是個生活非常優渥的大少爺，諷刺的是，他的父親在刑警隊長任內還曾破台中一起運鈔車搶案，而他竟扮起雨衣大盜專門打劫運鈔車，還打死一名無辜的保全人員。

如今罪証確鑿，遭法院判處無期徒刑定讞，迄今仍在坐監中，實是罪有應得吧！