韓國總統尹錫悅21日在首爾龍山總統府出席國務會議時表示，韓日關係可以而且必須成為共同努力、共獲利益的雙贏關係，但「我們社會中卻有部分勢力，披著狹隘民族主義和反日的外衣，企圖謀取政治利益」。

尹錫悅強調，韓日關係不是一方多得就等於另一方失去的零和關係，而是「命中注定的鄰里關係」。他強調，他確信政府正在朝向正確的方向前行。

據韓聯社報導，尹錫悅表示，上屆政府（指文在寅政府）對陷入泥淖的韓日關係置之不理，而我也本可以選擇有利於眼前政治利益的道路，對有史以來最惡劣的韓日關係不聞不問，甚至將最近嚴峻的國際形勢拋諸腦後，刺激敵對民族主義和反日情緒，再將其利用到國內政治中，當個不負責任的總統。

尹錫悅就此指出，韓國社會中儼然存在高喊排他性民族主義和反日口號以圖謀政治利益的勢力。有分析指出，此言意在針對近來在野黨猛批日前的韓日首腦會談是「屈辱外交」。

尹錫悅說，日本已先後數十次就歷史問題向我們表示反省和道歉。他還請求國民理解政府就二戰日本強徵韓籍勞工索賠問題提出的「第三方代償」方案。尹錫悅強調，這是同時滿足1965年韓日邦交正常化當時雙方協議和2018年韓國大法院（最高法院）判決的折衷方案，他承諾將竭盡全力治癒受害者和遺屬們的傷痛。

尹錫悅還表示，現在我們應當自信磊落地對待日本，如果韓國先行清除絆腳石，日本也一定會作出回應。他說，雙方將基於攜手準備未來的國民共識，加速討論增進雙邊安全、經濟、文化等多領域合作的方案。

尹錫悅表示，今天將指示產業部長官著手推進恢復韓國對日本的「白名單國家」（出口審查優待國）待遇相關法律程序。此外，尹錫悅還介紹了吸引新材料、關鍵零部件、技術裝備領域日本企業入駐京畿道龍仁半導體產業集群的方案，以及與日方開展液化天然氣（LNG）領域合作等，共同應對氣候變化，謀求進軍全球市場的機遇。

他強調，韓日關係的改善將有助於韓國產品進一步進軍日本市場，也有助於恢復韓國內需和搞活地區經濟。與此同時，政府將積極支援兩國企業間的合作和國民之間的交流，讓韓國國民切身感受經濟領域的可視化成果。

就韓日兩國日前宣布恢復《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），尹錫悅評價說，此舉為加強韓美日、韓日軍事情報合作奠定了基礎。就韓日首腦重啟穿梭外交，尹錫悅表示，將共同努力重啟韓日中三國領導人會談。

尹錫悅表示，我們正站在歷史的新轉折點上，我深信明智的韓國國民，並將以巨大的實惠回報國民和企業，為未來青年一代提供更大的希望和更多機會。