美國拜登政府正努力維持一個已經不復存在的（美國）單極秩序（Unipolar order, 一切聽美國的）。當美國從冷戰走向所謂的單極世界後，許多學者、評論家和世界領袖隨即開始預測、並且積極尋求回歸多極世界秩序（Multipolar World），中東、中亞、南美洲東南亞等140餘國，以行動代替話語邁向多極化世界，去年11月中於峇里島舉行的B20會議（不是G20）上，世界經濟論壇（WEF）主席史瓦布（Klaus Schwab）也宣布，單極世界秩序已經結束，為何美國如此害怕？

WEF Klaus Schwab admits at the G20 summit that globalization is over, US dominance is over, and the multipolar order (BRICS+) is next. Time for world peace and shared prosperity instead of endless wars and global theft. pic.twitter.com/5MIQ8T4Snt — Kim Dotcom (@KimDotcom) November 17, 2022

據哈佛大學貝爾佛科學暨國際關係研究中心（Belfer Center for Science and International Affairs）主席瓦爾特（Stephen M. Walt）分析，俄羅斯和中國的領導人一直公開表達著對多極秩序的渴望，新興大國如印度和巴西的領導人也是如此。

更有趣的是，一些重要的美國盟友也持有相同的觀點。德國前總理施洛德（Gerhard Schroder）警告了美國單邊主義的「不可否認的危險」（即ㄧ切都聽美國的），而前法國外長韋德林（Hubert Vedrine）曾經宣稱：「法國的整個外交政策…旨在使未來的世界由多個極點組成，而不是只有一個極點。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對歐洲統一和戰略自主性的支持也表現出類似的行動。

瓦爾特認為不出意料，美國領導人並不贊同這樣的觀點。他們更喜歡擁有不可替代的權力和令人滿足的地位，並且不願放棄無可挑戰的主導地位。早在1991年，老布希政府就曾準備了一份防衛指導文件，呼籲積極阻止世界上任何地方出現同等實力的對手。

共和黨和民主黨在隨後的多年中發布的各種國家安全戰略文件都強調了維持美國主導地位的必要性，即使他們承認大國競爭正在回歸。知名學者們也對此發表了意見，有人認為美國主導地位對於未來的自由發展至關重要，對美國和整個世界都有好處。