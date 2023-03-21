▲繁星錄取清大化學系的安樂高中賴薈文同學。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲繁星錄取台大人類學系的中山高中魏薇恩同學。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲繁星錄取台大護理學系的八斗高中賴禹孜同學（左二）。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

112學年度大學繁星推薦入學21日放榜，基隆市政府教育處表示，本市四所市立高中共錄取國立大學56人，其中暖暖、中山及八斗高中各1人錄取國立臺灣大學，安樂高中1人錄取國立清華大學，安樂及暖暖高中各有1人錄取國立成功大學，其餘還有國立政治大學、國立中央大學及國立臺師大等，成績相當亮眼，今年總報名人數136人，錄取113人，總錄取率達83.1％。而基隆知名私校二信二信有8人上台大，聖心則是繁星錄取率高達100％，表現也相當優異。

教育處表示，學測成績在市立高中最高級分的白耀倫同學，國高中階段都在暖暖高中就讀，在繁星階段即錄取國立臺灣大學公共衛生學系；中山高中魏薇恩同學為國中部英語資優班直升的學生，曾參加模擬聯合國、全英語發表專題報告、英語演講等，錄取國立臺灣大學人類學系。

安樂高中賴薈文同學也是國中部直升的學生，自國中起即對化學很有興趣，也順利錄取國立清華大學化學系；八斗高中賴禹孜同學則錄取國立臺灣大學護理學系，她曾參加全國科展，加上對於醫護人員冷靜有條理的工作模樣印象深刻，讓自己對護理產生了興趣，最終如願上榜。

二信中學表示，該校總計29人上榜，成為今年第一波的準大學生，其中台灣大學有3人、清華大學1人、陽明交大1人、成功大學2人、政治大學1人、台北大學3人、中字輩大學4人。輔大聖心高中表示，本次繁星該校率取率達到100％，有多位學生錄取政大、師大等國立大學，表現不俗。

教育處特別提醒考生，大學繁星推薦錄取生即取得各該校系之入學資格，無論放棄與否，一律不得報名本學年度大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。若欲放棄入學資格者，應於2023年 3月21日至2023年3月23日每日上午9時至下午9時止，至甄選委員會網站(https://www.cac.edu.tw/) ，完成網路聲明放棄入學資格作業，否則不得參加本學年度「大學分發入學招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院 四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」；請同學務必留意時程，避免自身權益受損。