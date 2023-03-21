台北股匯市今雙漲，台股開高走高，大盤指數終場收在15,513.45點，上漲93.48點，成交量2,201.96億元；三大法人賣超6.38億元，外資及陸資賣超28.82億元。

隨台股上漲帶動，匯市今早盤開高走高，但交投相當清淡，午盤後成交量持續萎縮，終場僅小升3分，新台幣持續在30.500元價位上下徘徊。

匯銀人士指出，「今天沒什麼行情，成交量這麼少！」，畢竟周四美國聯準會（Fed）將公布利率決策，但市場看法有點反覆，使近期已多個交易日總成交量僅10億元出頭，顯示市場明顯觀望，對於是否升息的預期一直在變化，在交易上自然也不會放太多部位。

匯銀人士表分析，今日匯市主要隨台股上漲，外資偏匯入、帶動早盤新台幣走升，但進口商在30.600元下方進場買匯，且外資沒有持續匯入，使新台幣回貶，午盤後出口商進場拋匯，支撐新台幣升勢，整體而言，今日市場持續觀望，外資並未積極部單，主要是出口商實質拋補帶動升值，而央行進場以維護流動性為主。

觀察國內匯市近日交易量，因外資操作量能縮手，16日單日總成交量不及10億美元，17日也僅11億餘美元，昨日及今日總成交量也都緊10億美元左右，交投相當清淡，預測新台幣短線仍偏貶，在周四利率決策前，將在30.500元價位盤整。

對於本周升息決策，外匯交易員認為，畢竟聯準會是否升息也不確定，近日市場看法很多，與過去加速升息的預期不一樣，在美歐金融體系風波下，考量到金融業隱憂，預估台灣央行應不會貿然升息，顧及金融危機的憂慮，且其他國家升息循環已逐漸到盡頭，央行應會追隨其他國家，加上國內經濟前景不明朗，應沒有立即升息的必要。