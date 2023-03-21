大學繁星推薦今（21）日放榜，受少子化衝擊，招生缺額增加，其中私立大專校院情況受矚目。文化大學與世新大學均表示，將持續增長教學品質與住宿設施等生活條件，以及強化辦學特色，招收優秀學子就讀。

甄選委員會表示，今年第一類至七類學群招生缺額1330人，較去年919人增加411人。各校缺額方面，台大10人、成大17人、清大8人、陽明交大8人；缺額最多的前3名學校是文化大學257人、長榮大學107人、真理大學152人。

在私立大學方面，文化大學表示，今年缺額人數雖增加，但報名人數仍居於一般私大前段，非常感謝將近200間高中推薦學生來文大就讀，也會接棒照顧好選擇文大的375名學生。文化大學將繼續努力，持續增強教學品質及住宿、交通、餐食等生活設施，以滿足學生、家長及社會大眾對文大的期待。

文化大學提到，去年是108課綱畢業生升大學第一年，很多科系都是第一次遇到「亂流」，也導致相關數據偏離常態，很難分析及預估學生選填志願的原因；另一方面，文化大學秉持「讓學生有更多元選擇機會」教育理念，加以一些缺額多科系都有「再拚一年」的想望，因此今年仍依照錄取名額比率分配。

文化大學指出，今年的篩選結果，校內雖然缺額人數增加，但透過初步分析，也讓大學端看到「科系吸引力」對於繁星推薦學生的影響力，亦即突顯出學生對於某些科系的意願度非常高。未來文化大學也將分別從學生個人興趣、就業競爭力、以及國家發展需求等角度，去做系所繁星推薦名額分配的整體考量。

世新大學說明，在參與招生的66所學校中，以錄取率100％列名17所滿招學校名單。

世新大學說，該校於112學年度大學繁星推薦入學管道19個學系最終錄取322人，滿招成果也是辦學成績的最好證明。此入學管道由高中向大學校系推薦符合資格的學生，提供各地區學生適性揚才的均等機會，世新大學以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，深受學生、家長與企業青睞，每年皆吸引有志培養跨領域專業的高中職生加入，優質的辦學成果讓學生成功在此逐夢並築夢。