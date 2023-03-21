46歲吳姓男子長期鼻塞，幾乎都靠嘴巴呼吸，也聞不到氣味，求助屏東榮民總醫院耳鼻喉科，經內視鏡與電腦斷層診檢查，發現他因慢性鼻竇炎導致鼻瘜肉增生阻塞，鼻瘜肉如一長串白葡萄塞滿鼻腔，已長到下鼻道，馬上安排手術，術後大幅改善。

一名男子長期失去嗅覺，就醫發現一長串「白葡萄」塞滿鼻腔。(屏東榮總提供)

屏東榮民總醫院耳鼻喉科醫師張耿銘指出，人有四對鼻竇，主要包含上頷竇、腮竇、蝶竇以及額竇，鼻竇會因為腫瘤、發炎物質造成鼻竇引流出現問題，即會產生鼻竇炎，若症狀超過三個月以上都沒有改善，則稱為慢性鼻竇炎。

鼻竇炎常見症狀有，鼻塞、流黃膿鼻涕，臉頰或額頭局部脹痛，若鼻瘜肉較嚴重，甚至會造成病人嗅覺異常的狀況。

一般來說，急性期鼻竇炎使用抗生素治療，長期鼻竇炎則需使用類固醇鼻噴劑去控制，減少鼻腔黏膜發炎的反應。但若是超過三個月成為慢性鼻竇炎時，則考慮進行手術去處理，把鼻竇的開口打通，清除鼻竇內的發炎物質與鼻瘜肉。

張耿銘表示，若病患需要透過手術治療，手術前會安排電腦斷層診斷，需要拍攝的位置電腦斷層不須打顯影劑，不會有顯影劑過敏與擔心腎功能不好的問題。

傳統開刀使用一般器械抓取發炎物質，容易造成病人失血量較多，並且手術過程中視野較不清楚，屏東榮民總醫院引進新式器械「動力螺旋刀」的使用，切除過程中同時有吸取功能，能發炎物質移除，並直接把發炎物質吸走，使病人失血量少，對醫師而言手術視野乾淨，能更快速地完成手術。

醫師建議，治療之後仍需定期使用食鹽水沖洗鼻腔與類固醇鼻噴劑，才能維持鼻道暢通，另外戴口罩、遠離二手煙等等去隔絕空氣中的汙染源，都是預防復發的方式。