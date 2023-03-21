桃園彩色海芋季將於4月1日至16日登場，超人氣樂天女孩「林襄」也會到場和遊客「浪漫邂逅」。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

曾狂吸153萬人次的桃園彩色海芋季將於於4月1日至16日登場，今年以「綺芋」為主題，種植多達8萬株彩色海芋，數量達歷年之冠，另有2萬株百合及18萬株的大園在地草花，除了有7大裝置藝術、花田、打卡點，讓民眾邊賞花邊解謎闖關，超人氣樂天女孩「林襄」也會到場和遊客「浪漫邂逅」。

農業局長陳冠義表示，為期16天的2023桃園彩色海芋季，將於4月1日起在大園溪海休閒農業區舉辦，活動以「綺麗的海芋（展區花卉）」、「奇妙的相遇（展區設施）」及「奇幻的尋覓（展區活動）」為3大策展主軸，種植多達8萬株彩色海芋，數量達歷年之冠，另有2萬株百合及18萬株的大園在地草花，打造「綺麗的海芋」花田。

陳冠義說，桃園彩色海芋季也結合「相遇」概念，規畫7大裝置藝術，包括「青鳥。芋守」主花區、首次結合水舞表演的「祈緣綺芋」許願噴泉等。活動不僅延伸範圍至鄰近的「灌子埤」、展售在地農產品的「寮芋市集」之外，更安排樂天女孩「林襄」與民眾在開幕式相遇，締造浪漫邂逅。

陳冠義提到，活動首次結合LINE實境解謎、智慧語音導覽及電子集章等要素，規畫智慧化、無紙化的遊戲方法，邀請遊客至現場進行「奇幻的尋覓」，搭配花精靈踩街遊行、音樂下午茶等36場次活動、9場DIY體驗，讓遊客走訪展區角落，體驗好吃、好玩、好康、好精彩的活動內容。

陳冠義談到，2023桃園彩色海芋季力求提升與創新突破，展區首次啟動智慧導覽語音系統，倡導休閒產業智慧化；農創市集加入13個農會農特產品展售，推廣蕎麥爆米花等食農教育；補助溪海休閒農業發展協會規畫農場9人座接駁車提高參與人潮；以及全天候的互動遊戲，增長遊客停留時間等。