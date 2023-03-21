完賽者可獲得總價值超過1200元的好禮，有炳翰人參花茶、謝記古早味鴨賞、麥迪康口罩1盒、賽事紀念T恤及運動毛巾。（吳佩蓉攝）

沿路補給站提供在地多種美食。（吳佩蓉攝）

沿路補給站提供在地多種美食。（吳佩蓉攝）

睽違3年，炳翰國際機構炳翰製藥廠及財翰企業再度與創世基金會羅東院合作，於7月2日舉辦第4屆「2023 Run For Dream炳翰礁溪公益路跑」，今（21日）上午11時於宜蘭縣羅東鎮樟仔園文化園區宣傳路跑活動，號召民眾踴躍報名參賽，一起跑出健康、跑出愛與希望。

炳翰國際機構秉持「取之於社會，用之於社會」理念，長期投入公益不遺餘力，總經理侯信宏表示，參與公益路跑不但使身體健康，更能為關懷弱勢盡一份心力，指照護植物人非常辛苦，許多家屬因此無法外出工作，所以想幫助創世羅東院募集植物人服務經費，讓更多植物人及其家庭獲得照顧。

創世羅東院長劉佩晶表示，羅東院提供在地安養及到宅服務逾12年，先後安養45位清寒植物人，服務近6萬人次到宅服務個案，服務理念秉持「救一個植物人、等於救一個家庭」，希望透過他們的專業照護和社會大眾的支持，可減輕家庭的照顧壓力跟經濟負擔。

劉佩晶說，感謝炳翰再度發起2023年礁溪公益路跑，總是心繫植物人家庭，每年持續挹注資源支持照護服務的部分，讓院民能安穩在接受專業照護，其家屬也可放心進而為自己生活作打拚，希望大家踴躍報名，一起跑出健康、跑出愛與希望。

此次路跑預計號召5000名跑者，報名費扣除成本後，將全數用於植物人服務經費；賽事從礁溪龍潭湖起跑，分為10.5公里精實挑戰組及3公里健康環湖組，報名即日起至5月12日截止，報名網址：https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1375 ，愛心專線03-9533468。

完賽者可獲得總價值超過1200元的好禮，有炳翰人參花茶、謝記古早味鴨賞、麥迪康口罩1盒、賽事紀念T恤及運動毛巾外，憑參賽號碼布可至菌寶貝博物館換取能量凍。而沿路補給站提供在地多種美食，完賽後，精實挑戰男、女組前三名，還能獲得台灣足鞋觀光工廠及WorldGym世界健身俱樂部提供的獎品。