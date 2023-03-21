桃園市治平高中學生金姜宇，從小在大陸長大，高中回台就讀，因台灣與大陸課程內容大不同，曾讓他相當不適應，最後靠掌握核心觀念，苦讀急起直追，透過繁星錄取中山大學牙醫系。（治平高中提供／蔡明亘桃園傳真）

2023年大學繁星推薦入學今放榜，桃園市治平高中共有39位同學錄取，其中醫學系有6人、台大與清大各2人，錄取中山大學牙醫學系的金姜宇，學測成績57級分，他3年前在大陸畢業後，受疫情影響一度無法順利回台就學，而當時來台隔周又遇到第一次段考，他以化繁為簡觀念，成功克服兩岸文化和課程的差異，雖與同學起跑點不同，也靠苦讀急起直追，成功錄取心中目標。

今年治平高中透過繁星錄取醫學系有6人，其中從小在大陸長大的金姜宇，自江蘇大學附屬中學畢業後隨家人回台唸書，發現台灣與大陸教材大不同，尤其歷史、地理與公民科內容都有差異，曾感到相當不適應，但他從核心觀念入手，將課程化繁為簡、自行延伸學習，學測考57級分，因自身進行牙齒矯正，每次療程都讓他對維護口腔健康更感興趣，透過繁星錄取中山大學牙醫系，雖與同學起跑點不同，也靠苦讀急起直追達成目標。

學測59級分的粘家瑋，立下宏願要延續因病痛而中斷的夢想，成功錄取台北醫學大學醫學系；57級分的吳嘉哲與58級分的陳廷建，因高二暑假參加澎湖偏鄉醫療服務隊，感受到醫療資源城鄉差距的嚴重性，立志有朝一日成為醫生，照顧更多需要被照顧的人，分別錄取長庚大學醫學系及中國醫藥大學醫學系。此外，錄取台大資工系的周妍均，學測考取57級分，因母親在同區學校擔任行政主管，認同治平辦學理念，6年前就選擇讓她就讀治平，成功透過繁星錄取第一志願，朝科技夢想藍圖邁向成功第一步。

治平高中表示，今年錄取醫學系有6人、台大2人、清大2人、交大1人、成大3人、政大1人、中央大學3人、中興4人、中正2人、師大2人、台北大學1人，還有其他國立大學12人，繁星總錄取人數共39人，表現亮眼。

治平高中表示，今年學測50級分以上有23人，其中18人為國中部直升，課程6年一貫，完整規畫學習歷程，且首創校內跨學制選課，學生可於36門選修課中依個人興趣提前探索職涯，其中醫學課程和長庚大學、台北醫大學合作，在學校就能上臨床醫學、大體實驗、齒模實驗、物理治療等醫學實驗課程，打破高中要唸醫學只能加強生物的局限。