多數超商都有提供咖啡寄杯服務，但手搖飲料店卻鮮少聽聞類似活動。一名女網友表示，自己幾乎每天都會光顧連鎖手搖飲料店《50嵐》，好奇「50嵐為何不推出APP寄杯？」貼文曝光後，隨即有網友分享高雄某分店的寄杯優惠活動，購買48杯60元的品項，平均1杯只要45元，不過每間分店的活動可能有所不同，還出現店員留言哀號：「可以先不要寄杯嗎？真的會哭」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她認為50嵐的分店雖然不像便利超商密集，但應該也可以說是全台最多分店的手搖飲料店之一，而原PO更是幾乎每天都要來上一杯，因此好奇發問：「50嵐為何不推出APP寄杯呢？」

貼文一出，網友紛紛留言，「50嵐就是中規中矩的飲料店啊，走傳統風格，不像其他飲料店搞一堆有的沒的活動」、「我是覺得50嵐沒有會員制很可惜」、「50嵐的風格：低調，做生意越單純越好，就是純粹賣茶」、「不懂寄杯的用意在哪？想喝再去買就好了」、「全台灣50嵐不是同一個總公司唷」。

女網友分享高雄某間50嵐分店的寄杯服務，直說「超羨慕」。（圖／翻攝自Dcard）

對此，有一名網友分享50嵐高雄某分店的活動，主打「買5送1」，單筆滿2000元再打9折。寄杯服務則分為48杯及24杯兩種杯數，購買48杯30元品項，總價1200元，平均1杯25元；購買48杯60元品項，總價則是2160元，平均1杯45元。而購買24杯僅能選擇60元的品項，總價為1200元，平均1杯50元。

也有內行網友留言提醒，50嵐的加盟店眾多，可能會各自推出活動，寄杯服務不是每間都有，甚至還有50嵐店員崩潰回應，「可以先不要寄杯嗎？平常光結帳、點單，就一堆人有一大堆奇奇怪怪的問題，再寄杯真的會哭」。