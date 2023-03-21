75歲的宮雪花保養得宜，秘訣竟是禁男色。（羅永銘攝）

宮雪花在南澳大學攻讀，取得工商管理碩士。（羅永銘攝）

資深女星宮雪花，日前因扶輪社活動來台3天，她在接受《中國時報》專訪時，表示已經28年沒有男朋友，更笑說這是她維持美貌的方法之一，「我28年沒有跟男人握手、擁抱、kiss，後面的就不要談了，因為前面這些前戲都沒有」。

宮雪花說，常有人問她為什麼越活越青春，她都笑說：「不要談男人，不近男色就會年輕，因為不煩惱、沒憂患，不用忍受忽冷忽熱，沒有愛就沒有傷害」，她說現在活得瀟灑、隨性，希望瀟灑走一回，度過人生的後半歲月。

宮雪花參加過多項選美，36歲在法國華裔小姐取得冠軍，47歲時參加亞洲小姐競賽，因為其美貌引發廣大討論，她也藉此進入演藝圈發展，55歲時還遠赴美國參加世界太太選美比賽，因此被稱作「大陸第一美婦」。她過去與陳道明、斯琴高娃合作戲劇《康熙王朝》，「這是我最出彩的作品，這部戲真的特別好」；螢光幕前的最後一部作品則為2011年客串劉德華、葉德嫻的電影《桃姐》。

她說之後的10幾年雖然有戲約，但多把時間用在精進自我，「這些年最大的成就是不斷學習，因為我拿了2個MBA，一個是南澳大學的工商管理碩士，這對我的幫助很大，讀完MBA才知道原來一切事情都有權衡利弊，考慮事情的面向也就更廣」。另一個學位是北京書法研究院的書法碩士，「我6歲就開始練，中港台很多藝人都在練，但拿到碩士的只有我，可能因為我閒下來，可以花2年去唸書」，寫得一手好字的她，也曾指導亞洲小姐學習書法。

宮雪花育有2個兒子，大兒子江澤龍30幾歲，目前移民澳洲，在當地研讀金融學位；20幾歲的小兒子，不僅高EQ還是霍啟剛的精英會成員，從商的他是一家有30幾位員工的公司負責人。宮雪花自豪2個兒子是演藝圈最帥的星二代，尤其大兒子的帥氣外表吸引金城武經紀人、F4老闆積極詢問，韓星尹恩惠的經紀公司更提出優渥的合約條件，有意將江澤龍打造成亞洲版披頭四，「我跟我兒子說你發達了，結果他回我說『媽媽發達，那妳去吧』」。

不放棄的宮雪花，趁著江澤龍未滿18歲時安排他參加「香港先生」比賽，事前再三保證不會有穿泳裝的環節，不料進入前幾強的某次比賽項目，是每位參賽者穿泳褲登台，江澤龍當下氣到不行，打給宮雪花抱怨，「他問我說天下有這樣的媽媽嗎？叫兒子穿泳褲上台」，並堅持退賽。宮雪花惋惜的說，該屆培訓老師譚詠麟在不知道江澤龍是宮雪花兒子時曾說「他最有冠軍相」。她說，因為大兒子有點社恐，所以不喜歡面對鏡頭，也不曾帶女友回家，「我有跟小兒子說要多關心哥哥，結果他說是我要改」，笑言之後不能再給兒子們太大的壓力。