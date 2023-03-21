新竹縣原住民族部落大學21日開學，兼任校長的縣長楊文科前往頒發聘書，希望結合原推中心、wah集散竹東，讓竹東鎮成為集原民教育、文化、產業的基地。經過20年的累積，部落大學已開設40門課程，今年再加開6門社團課程，藉由部落大學社團服務功能，讓有意創業的原民朋友在課程中的學習實務運作，同時成為具有專業能力及族群意識的優秀人才。

開學首日，泰雅族、阿美族及賽夏族3名部落耆老為開學儀式祈福。楊文科表示，原住民族部落大學從2003年開辦至今已20年，不僅透過部落大學把部落的文化、語言、藝術傳承下去，學校也教導各項謀生技能、做職前訓練，協助族人發揮潛能。

近3年來新竹縣部落大學分別於2021年投入646萬元、2022年投入656萬元，今年更攀升至661萬元。原民處表示，去年部落教室開設人文社會、部落營造、民族藝術、部落產業及生態環境等5大類別，總共40門課，受益學員810人。

社會教育型課程辦理研習、講座及活動共52場，內容包括家庭與親職教育、青少年及青少女自主教育、性別教育、人權與法治教育、環境教育及新住民配偶生活適應輔導等項目，時數156小時，共3899人受益。

原民處指出，今年除了原本的40門課，又多開了6門，藉由部落大學社團服務功能，讓有意創業的學員在課程中學習實務運作，再透過新竹縣原住民創新育成基地以及原推中心的金融輔導及法律扶助服務，找出適合的商業模式。