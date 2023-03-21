現役格鬥選手吳仲凱傳授新北警方技擊能力。（徐沛琪攝）

新北警局邀請多位職業格鬥好手，親臨中和的訓練中心。（徐沛琪攝）

新北警局今(21)日邀請職業技擊爭霸賽（WOTD）現役選手吳仲凱與團隊交流研習，吳教練同時也是Meta CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）的格鬥教練，將拳擊、踢腿、關節技等技能運用於員警執勤時，危害時刻深具參考價值，期盼將國際級的交流活動成果延續給所有新北同仁。

趁著旅美選手吳仲凱載譽歸國之際，新北警局長廖訓誠親自邀請吳教練，協同中華民國綜合格鬥協會副主席鄭宇哲、職業格鬥選手吳巧真、選手楊皓翔等人親臨中和的訓練中心。他表示，新北市是全國首位邀請到國際格鬥教練來交流的單位，期許同仁將所學融入教學內容，領略吳教練帶來的格鬥美技與實務應用。

吳仲凱自2018年從WOTD出道，個人締造系列賽5戰全勝、3次提前終結對手的佳績外，近期因為一支與祖克柏對練的網路影片受到矚目，以「影子」（THE SHADOW）稱號成為格鬥界的指標選手。

此次返台，吳仲凱還於上個月參加「WOTD-ETD 09」國際格鬥比賽，主辦單位邀請來自美國、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓等國家的選手參賽，其中最精采的正是吳教練對陣「菲律賓燃燒彈」金博特先生（Kimbert Alintozon）的壓軸賽事，吳教練不負眾望，以優異的地板技擊敗對手，拿下個人在台灣的五連勝佳績。