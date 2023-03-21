小貨車車頭嚴重凹陷。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

國道1號苗栗縣公館苗栗市路段南下132公里處，21日下午5點多，發生一起兩車追撞事故，其中1輛車子翻覆，現場造成7人受傷，其中3人送醫，目前警消人員持續釐清事故原因。

根據了解，事故是1輛小貨車跟1輛廂型車發生追撞，雙方車上共有7人受傷，事發當時還有人彈出車外，所幸7名患者都意識清楚，目前有3名傷勢較重送醫。

國道警方目前到場進行交通管制，消防人員則持續協助患者送醫，詳細車禍情形仍有待進一步釐清。