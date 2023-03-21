22日至4月18日到全家買指定中杯以上咖啡品項，即可用半價加購甜點。（陳俊吉攝）

minimore明星商品包含法式千層蛋糕（左起）、法式檸檬塔、鮮乳脆皮泡芙，多種選擇滿足不同客群喜愛，42元起。（陳俊吉攝）

軟萌甜點吸睛又療癒，據經濟部調查，台灣甜點市場一年高達150億元，看好逾7成上班族習慣每天來份下午茶充電，擁有自營甜點專業產線的全家便利商店，22日起推新甜點品牌「minimore」，由鮮乳皮泡芙、法式檸檬塔、法式千層蛋糕領軍，有望讓今年甜點業績翻倍成長。

全家觀察，儘管前2年疫情影響讓民眾少出門，但甜點銷售仍逆勢成長，去年業績更爆增超過4成，平均每4秒就有1位消費者購買門市甜點，推估除了民眾喜食甜點放鬆身心外，也因全家4100店多通路及逾百款特色甜點等優勢深獲青睞。此次新品牌minimore主打品包含外酥內嫩、以鮮乳坊桂芳牧場鮮乳打造的「鮮乳脆皮泡芙」，餡料飄濃濃奶香，去年首月登場就熱銷超過12萬顆。

minimore也推隨買預約取，品項包含「法式千層蛋糕8吋」，濃郁乳香搭滑順香草鮮奶油，29日至4月18日2入特價960元。（全家提供）

全家攜手台酒推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」，將浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾融入奶油乳酪內餡，層次豐富，45元。（陳俊吉攝）

緊接著是熱賣8年的「法式檸檬塔」，以檸檬原汁調製的酸甜檸檬餡，搭優格製成蕾雅慕斯，每月熱銷超過20萬個，表現同樣驚人。而「法式千層蛋糕」運用細緻餅皮與鮮奶油內餡，堆疊甜而不膩層次，現也推原味及抹茶風味；此外，全家也導入日本門市熱銷破千萬顆的「餅乾三明治」型態，攜手台酒推出「白蘭地葡萄餅乾三明治」，將浸泡台酒玉山白蘭地的葡萄乾融入奶油乳酪內餡，豐富味覺饗宴。

歡慶新品牌搶市，全家22日至4月4日推minimore品項任選2件69折，或與中杯以上Let’s cafe咖啡搭配享甜點半價；適逢25日補班日，加碼於會員APP「隨買跨店取」推可可泡芙蛋糕3入88元的單日7折好康，同時minimore將在當天推街頭快閃應援活動，分別於中山民權店、北盛店、忠孝光復店派出甜點特派員，只要當日上班時間8點30分與午餐12點兩時段捕捉到特派員身影並上傳社群分享，就可免費獲限量甜點。