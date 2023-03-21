22歲的小維（化名）從就讀高中起，便斷斷續續在工廠短期打工，在大學畢業後，萌生想要成為工程師的念頭，但由於並非相關學系畢業，且缺乏比較固定的工作經驗，讓待業中的他投遞履歷都以失敗收場。他參加高雄市勞工局開辦的「AutoCAD繪圖與CNC製作應用班」，經甄試錄訓後，再經過扎實訓練，讓他習得工程領域的專業識能、，並於結訓後成功錄取鋼鐵工廠擔任機械工程師一職。

高雄市勞工局針對失業者開辦23班的職業訓練程，去年結訓的學員小維（化名），年僅22歲，是一位個性獨立自主的年輕人，自就讀高中起，便斷斷續續在工廠短期打工，在大學畢業後，萌生想要成為工程師的念頭，但由於並非相關學系畢業，且缺乏比較固定的工作經驗，待業中的他投遞履歷都以失敗收場，最後報名參加勞工局開辦的「AutoCAD繪圖與CNC製作應用班」。

經甄試錄訓後，再經過350小時扎實的訓練，讓他習得工程領域的專業識能、脫胎換骨，並於結訓後成功錄取鋼鐵工廠擔任機械工程師一職，目前已穩定就業5個月。他說非常感謝勞工局開辦相關的職訓課程，也積極媒合在地廠商協助學員就業，讓他結訓後得以順利地從事嚮往的工作。

「機會只留給準備好的人！」勞工局表示，今年依據失業者需求規劃開辦工業類、商業類、醫事護理家事等三大職類的訓練班，受訓費用由政府補助80％至100％，勞工局周登春局長指出，去年所開辦的失業者職業訓練班，平均訓後的就業率可達8成以上，其中「AutoCAD繪圖與CNC製作應用班」、「物料搬運工具專業人才培訓班」及「食尚樂活職人班」就業率更超過9成。