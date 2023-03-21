中國駐索羅門群島大使館微信公眾號21日消息，中國駐索羅門群島大使館發言人答記者問稱，據報導，日本外相林芳正近日訪索期間稱，日方關注中索安全協議進展，支持「太平洋大家庭優先」原則，希望安全問題首先在地區範圍內解決。對此，中方評論指出，日方應立即停止推動福島核汙染水排海，而不是對其他國家間正常主權合作指手畫腳，說三道四。

中方指出，中索安全協定系中方應索羅門群島政府請求，經雙方平等協商簽署。協定呼應了索政府推動安全合作多元化的強烈訴求，目的是幫助索方彌補安全赤字，實現國家長治久安。中索安全合作是兩個主權國家之間的合作，公開透明、開放包容，同索羅門群島現有雙多邊安全合作機制互為補充，符合中索雙方和太平洋島國地區的共同利益。中索安全協定簽署一年來，索羅門群島社會秩序穩定，治安好轉，中索警務執法合作受到普遍歡迎。

在安全問題上，日方應該做的是立即停止強行推動福島核汙染水排海，向太平洋島國、周邊鄰國及國際社會做出負責任的交代，而不是對其他國家間的正常主權合作指手畫腳，說三道四。