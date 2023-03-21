陳姓男子在桃園市龜山、蘆竹經營虛擬幣礦場，卻私接台電電纜試圖謀取暴利，他2021年4月先遭台電發現在龜山經營地下礦場竊電209萬元挖到2顆比特幣，隔2天又被查獲蘆竹的礦場竊電337萬元，遭桃園地院依竊盜罪嫌判1年有期徒刑。

桃園地院審理，陳姓男子經營虛擬貨幣礦場，藉由挖礦得到比特幣，為了節省大筆電費支出，2020年7月起在龜山租屋，並將台電電源私接到房屋，設置65台挖礦機，一直到被抓到前，挖得比特幣2顆，目前市價共約台幣170萬。比特幣連同挖礦機一併遭查扣，竊電估算51萬餘度，約209萬元。

此外陳男也和另名陳男合作，一起租蘆竹1間房屋，從2020年7月將台電電線私接到屋內，設置挖礦機100台，竊取82萬餘度電，約337萬元。不過陳男被逮後坦承竊電，他說，第2間礦場被警察查獲時，心想完蛋了，還把裝有比特幣的筆電丟掉。

法院認為，挖礦獲取虛擬貨幣故無不可，但為了節省電費支出，竊取大量電能實有不該，且電力是全體國民共享重要資源，陳男無異將私人挖礦成本轉嫁由社會大眾承受，除了台電公司損失，更間接影響國家民生經濟。陳男犯後坦承犯案，但未能賠償台電，因此依竊盜罪嫌判1年有期徒刑，可上訴。

雖然礦機、路由器等全部被沒收，不過查扣的比特幣，法院認為，比特幣並非竊電行為的對價或利潤，因此比特幣不必扣押。