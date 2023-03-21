有些男性包容心很大，與伴侶起爭執或對方無理取鬧時，他們不會先顧及自己的面子，反而會選擇低頭，安撫好愛人的情緒。《搜狐網》近日分享最有包容心的3星座男，他們與伴侶發生矛盾時，多半會選擇先讓步。

1、巨蟹男

巨蟹男個性溫柔體貼，無論談戀愛還是結婚，他們總是會為另一半著想，對家庭非常負責，從不覺得做家事與照顧小孩是妻子的工作，認為維持一個家的條件，就是夫妻必須同心協力，所以無論打掃、煮飯還是帶孩子，都難不倒他們，再加上巨蟹男脾氣好，生活中與妻子發生爭執時，他們也不會輕易發火，反而會選擇退讓。

2、牡羊男

牡羊男脾氣火爆，這其實是他們不成熟的一面，儘管容易生氣，但包容心卻異常的大，對於他們而言，只要伴侶能給予安全感，他們就會很順從另一半，愛人心情好，代表什麼都好，並非牡羊男沒有想法，這反而是愛人的表現，不過當發生衝突時，他們確實比較容易暴怒，但事後又會很後悔，拉下臉與對方道歉。

3、摩羯男

摩羯男平時話很少，好像對什麼都不感興趣，給人悶悶不樂的印象，但相處久了會發現，他們其實很好相處，雖然摩羯男並非甜言蜜語的類型，但非常善於觀察另一半，會默默記住愛人的喜好，就算伴侶鬧脾氣，他們也不會生氣，反而會先讓步，用盡各種方法安撫對方，兩人冷靜後再討論問題，給人極大的安全感。