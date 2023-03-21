新竹縣長楊文科上任後推動10大交通建設，營造便利、友善的交通環境帶動各區域的繁榮發展，分別展開用地取得、可行性評估、設計審查、都市計畫變更、爭取補助等作業中，其中五峰鄉的縣道122線43.5k改善工程進度最快，已啟動工程招標程序，工期預計800個日曆天。

新竹縣府推動的10大建設包括：台1線替代道路（新豐～新竹）新闢工程、台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第2交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區連外道路新闢工程、縣道117線道路瓶頸改善工程、五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程、經國橋道路改善計畫、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程以及新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程。

其中五峰鄉的縣道122線43.5k改善工程進度最快，已於3月10日啟動工程招標程序。工務處說，縣道122線是五峰鄉主要聯外道路，也是通往清泉吊橋、張學良故居、溫泉等風景點的主要道路，未來舊有43.5K路段將封閉，改由新建橋梁通行，原本線形不佳、彎道半徑過小，且跨越高潛勢土石流區，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷的情形，將獲有效改善。

縣府工務處指出，縣道122線43.5k改善工程以懸臂工法在坑溝下游新建全長235米、寬10米的預力箱型梁橋，墩柱位置避開土石流潛勢溪渠道的直接衝擊，配合地形現況截彎取直，順接既有道路。

受新冠疫情及物價上漲影響，工程總預算從原本3.9億成長到6億16萬4000元，是五峰鄉歷年規模最大的補助工程，至於增加的經費目前由縣府代墊，未來將積極爭取中央增額補助。