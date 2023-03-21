遊覽車與大貨車會車，疑遭後方砂石車追撞卡在兩車中間。（警方提供）

砂石車車頭嚴重毀損，駕駛腿部受傷送醫。（警方提供）

台9線蘇花路廊崇德隧道南口，今天下午發生3輛車追撞事故，遊覽車上有38人，與大貨車會車，遭後方砂石車追撞，砂石車駕駛被卡在兩車之間，張姓駕駛被救出，腿部受傷，交通中斷，車陣一度回堵約5公里，直到下午4時30分才紓解，警方初步調查3車駕駛都沒有酒駕，肇事責任釐清中。

花蓮新城警分局表示，李姓遊覽車駕駛今下午載38名遊客，沿台9線南下，行經163公里處崇德隧道南口轉彎處，因對向有大貨車北上，兩輛大車放慢速度準備過彎會車，當時53歲張姓男子駕駛的砂石車載運砂石由北往南行駛，疑似未保持安全距離，煞車不及，直接撞上遊覽車和大貨車，卡在兩車之間無法動彈，張姓駕駛也受困駕駛座內。

強烈衝撞，遊覽車上乘客飽受驚嚇，3車也擋在路中間，影響雙向交通。

新城警方通報消防局趕赴現場，先持破壞器材救出砂石車張姓男子，腿部受傷，送醫救治，另兩車無人受傷。

新城警分局交通組長吳俊義說，對63歲李姓遊覽車駕駛、25歲顏姓大貨車駕駛及砂石車張姓駕駛實施酒測，酒測值均為零，也都有合格駕照，將對相關當事人製作筆錄，釐清肇事責任。

3車追撞，也造成雙向嚴重回堵4、5公里，警方在場維持交通秩序，下午3時53分單線雙向放行，下午4時30分排除事故，恢復雙向通行。