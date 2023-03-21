大學繁星推薦入學今天放榜，中市嶺東中學高中部有64人上榜，總錄取率75％，其中5成錄取國立大學及醫學大學，成績亮眼。校長周錦貞表示，錄取學生多名來自國中部直升，展現學校六年一貫教學奠定扎實的學習，才能交出漂亮的成績單。

錄取台大藥學系的張峻豪是國中部直升學生。他說，家住在學校附近，上學方便，老師都很有教學熱忱，他很適應學校教學方式，與父母都看好直升高中部，並全力衝刺繁星為目標，能達成夢想相當高興。

卓逸翔錄取清華大學工程與系統科學系，他的父親卓為智是嶺東科大的行銷與流通管理系教授。卓為智表示，感謝校方為孩子的升學目標給予強力支援，他很信任、支持孩子從國中部直升高中部6年來的學習，感謝校方強力支援學生升學目標，能拿到好成績相當開心。

「感謝班導3年來，每天從早到晚的陪伴與指導！」錄取國立成功大學的張詠翔說，能拿到好成績，除了自己全力以赴，任課老師認真教學更是功不可沒。

黃詰嵎如願錄取中山醫學大學，她的父親黃松智在嶺東科技大學創意產品設計系任職。黃松智指出，父女每天一起上班與上學，不但培養親子情感，也能掌握孩子的學習狀況。

高三戊導師徐旻罄表示，國中直升高中部的學生們表現亮眼，代表學校六年一貫教育根基扎實受到肯定。