掛載發射器的空軍F5戰機完成照明彈投放任務後，返回志航基地。（莊哲權攝）

掛載發射器的空軍F5戰機完成照明彈投放任務後，返回志航基地。（莊哲權攝）

台東志航基素有「老虎機」暱稱的F5戰機今天近中午掛載照明彈到九鵬基地外海投放，進行F16、幻象等主力戰機熱源飛彈空對空射擊，由於F5戰機即將除役，吸引不少航迷守候搶拍可能即將成為絕響的「台東照明虎」雄姿。

今天上午11時5分，編號5389、機翼兩側掛載發射器的F5E戰機在巨大的轟隆聲中升空，在旁守候的航迷猛按快門，有如機關槍掃射，約1個小時過後，完成任務的老虎機返回志航基地，航迷的相機又是一番瘋狂掃射，開心解鎖「照明虎」。

據了解，空軍志航基地昨日起執行本年度空對空實彈射擊照明彈投放任務，由素有「老虎機」之稱的F5戰機掛上裝有照明彈的發射筒到九鵬基地外海，由F16、幻象、IDF等空軍主力戰機進行實彈射擊， 由於老虎機執行掛載照明彈的任務較少見，吸引不少外縣市及在地航迷在基地周邊守侯搶拍。

航迷表示，老虎機執行照明彈投放任務，是利用照明彈有光源及熱源，抵達目標區後投放，照明彈附有小降落傘，緩慢降落時，由空軍主力戰機上的響尾蛇或魔術等追熱飛彈進行空對空實彈射擊，由於老虎機即將逐漸除役，並由「勇鷹」高教機取代，因此許多航迷都希望能留下珍貴的紀錄。

據悉，編號1111被稱為「鐵支」的勇鷹高教機已在今年2月28日飛抵志航基地完成交機，也是今年完工的首架，目前志航已有11架勇鷹，外傳今年底將老虎機汰換，全數33架勇鷹在2026年完成交機。不過，志航基地表示，坊間很多傳言，目前沒有確切的期程，會持續加強戰備整備。