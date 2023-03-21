112學年度大學繁星推薦入學今日放榜，除了市立高中有多位同學順利進入台清交等頂尖大學，知名私校二信與聖心也都表現不俗。其中二信高中的沈晁宇是基隆市學測自然組榜首，向考生分享他獨特的「縮時攝影」讀書法，對抗手機分心誘惑；聖心高中錄取台師大數學系的李承昕，當初國中會考成績只有18.8級分，持續努力不懈下，在繁星入學「逆轉勝」，順利和哥哥一起進入台師大就讀，相當不容易。

二信中學表示，沈晁宇同學在大學學測59級分，勇奪基隆市榜首，一心一意想進台大數學系，因為他認為數學系未來研究所的選擇可以更寬廣。他也分享考前衝刺時特別的讀書方法，為了不讓手機影響自己的讀書專心度，他想到用手機將自己的讀書過程用「縮時攝影」錄起來，等到休息時間再放給自己看，一方面休息、一方面看看自己讀書時的認真過程再來調整，增加讀書的樂趣及效益。

輔大聖心高中表示，這次繁星該校錄取率達到100％，其中錄取台師大數學系的李承昕同學，當年國中會考成績只有18.8分，但承昕平時重視讀書計畫與時間安排，不僅虛心學習，也樂於協助處理班級事務，曾任班長；數理好、邏輯性強，文筆也佳，曾獲基隆市語文賽作文比賽特優，更在本次學測知性國寫題取得20.5的高分，最終「逆轉勝」，錄取師大數學系，相當不容易。而值得一提的是，承昕的哥哥前年也透過繁星錄取台師大，因此兄妹兩人還成為學長和學妹，相當有緣。

此外，根據日前台大校長陳文章透露，台大計畫將繁星推薦名額從現今的10％占比，提升至15％，陽明交大及清大更早將比例推到最高，因為繁星管道入學的學生程度及適應力均佳，普獲大學端肯定；對學生而言，除醫牙學系外繁星都是一階段錄取，免除面試與學習歷程審查，加上早放榜，所以該管道對學生來說壓力及變數皆最小，值得考生好好把握。