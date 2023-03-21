楊梅高中古兆翔錄取台大政治學系政治理論組。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

大學「繁星推薦」入學今天放榜，桃園市市立高中今年的繁星錄取率達60.54％，平均每10人就有超過6人上榜，龍潭高中、南崁高中、楊梅高中及大溪高中繁星錄取率皆優於全國。教育界人士指出，繁星推薦讓就讀社區型高中的學生能夠適性發展，只要在校時努力保持校排名，就有機會透過繁星計畫進入名門大學，相對於明星高中來說其實更有優勢。

教育局表示，龍潭高中繁星錄取率有75％，優於全國錄取率，其中錄取國立政治大學的學生孫禹彤，雖然國中教育會考只有5B進入龍高就讀，但3年來成績一直名列前茅，最終錄取國立政治大學。孫禹彤說，自己上高中後，放棄練了5年的韻律體操，也放棄體保生的資格，每晚都到學校圖書館夜讀，每次段考維持校排前5，雖然過程艱辛，終於錄取政大，完成自己的夢想。

南崁高中繁星錄取率達65％，優於全國錄取率，校長陳家祥表示，大學繁星推薦是社區型高中的優勢，南崁高中除致力於輔導學生升學外，同時也兼顧孩子的興趣發展、尊重孩子的未來規畫。南崁高中學生許宸瑋的學測54級分、有著校排1％的優勢，堅持選填自己有興趣的台師大營養科學系，許宸瑋說，高二時因撰寫過1篇均衡飲食的小論文，探究過程中便對營養學產生非常大的興趣，所有國立大學中只有台灣師範大學有營養學相關科系，因此才堅定選擇它。

教育局說，楊梅高中繁星錄取率達67％也是優於全國錄取率，錄取台大政治學系政治理論組的學生古兆翔表示，自己的家庭雖不富裕，但從不吝嗇給予孩子們滿滿的愛，讓自己擁有自由的選擇權，歷經每個假日到圖書館報到、導師們悉心指導，終於盼來人生旅程即將發光發熱。

大溪高中繁星錄取率75％優於全國錄取率，校排1％的學生劉艾庭錄取台灣大學，在學測成績上更有著國英數B社會，4科總級分達50級分優異表現。劉艾庭說，自己從升高三暑假開始便安排一連串複習計畫，督促自己每天要複習10小時，最終錄取理想大學。