新豐高中錄取國立大學比例提高。（新豐高中提供／曹婷婷台南傳真）

瀛海中學60人上榜繁星，加上特殊選才及申請上國外大學共84人。（瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真）

大學繁星推薦放榜，瀛海中學6人通過醫學系。（瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真）

大學繁星推薦成績今天放榜，新化高中有95人錄取，其中44人上國立大學，蟬聯台南錄取人數最多，包含特殊選才7人，共計51人錄取國立大學，表現亮眼；私立瀛海中學累計國立頂大及醫學院相關科系共60人上榜，加上特殊選才及申請上國外大學人數共84人，成績耀眼。

新化高中表示，今年錄取國立大學的比率高於去年，連續9年有畢業生考上台清交成政等頂尖名校，成績更加亮眼，今年共17人錄取頂尖大學，包含台大1人、清大1人、陽明交大1人、成大3人，政大1人、中央3人、中興3人、中山1人、中正1人、台師大1人與台北大1人等。

另外，還有李采錡錄取中國醫藥大學、周子淇錄取高雄醫學大學，以及及蘇荷琇、謝采臻等2人錄取中山醫學大學。校長許宏明則期勉所有學生，上大學後能持續保持學習之心，未來貢獻所學，服務社會。

新豐高中錄取國立大學比例提高，包含成大的邱金鼎、政大的劉芳孜，在醫藥大學部分有3人錄取，包括錄取中國醫藥大學藥學系的吳采臻、柯羿嘉錄取高雄醫學大學口腔衛生系、戴亭宜錄取中山醫學大學營養學系。校長楊榮仁指出，透過繁星推薦與特殊選才錄取者多為就近入學的學生，在專業師資指導下，升學照樣有傑出表現。

私立瀛海中學累計通過醫學系6人、台大3人、清大3人、陽明交大4人、成大3人，國立頂大及醫學院相關科系共60人，加上特殊選才及申請上國外大學人數共84人。

瀛海中學校長沈樹林分享，校排百分之19的王彥鈞，希望在醫療資源不豐厚的偏鄉行醫，回故鄉開診所，經學校全力輔導，順利通過陽明交通大學醫學系第一階段。沈脩恩學測58級分，成績雖可通過台大醫學系一階，但仍選填中國醫藥大學中醫學系甲組；從小常住院甚至在醫院跨年的蘇健勛，下定決心要當醫生，也通過輔仁大學醫學系第一階段；鍾明軒通過台北醫學系第一階段；郭子誠通過中國醫學系第一階段；李昱頡通過高雄醫學大學醫學系第一階段。

沈樹林表示，瀛海中學長期以來致力於學生課業、繁星及特選升學輔導，學校掌握升學新學制，分析大學選才重點，以完善大數據資料庫，配合學生志願，輔導學生進入心目中理想大學，創造出繁星升學不可能的任務。