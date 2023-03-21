前總統馬英九27日將赴陸參訪祭拜，並率30位青年學子與對岸學生交流。民進黨立委趙天麟表示，希望馬英九不要為一國兩制背書做出喪權辱國的聲明，國民黨台北市議員游淑慧則反問，祭祖要如何喪權辱國？趙天麟當年也曾隨同謝長廷訪陸，他是過來人為何還用這點來攻擊政敵？

馬英九將訪陸，消息一宣布馬上引起綠營猛烈砲火襲擊。趙天麟表示，他個人給予尊重，但希望馬英九不要為一國兩制背書，做出喪權辱國的聲明。游淑慧今(21日)在臉書發文表示，綠營在批評馬英九賣台之前，卻忘記駐日大使謝長廷也曾經以祭祖之名訪陸，當時謝長廷曾說過：「到廈門像去兄弟家一樣。」到福建謝氏宗祠祭祖時還頻頻拭淚，時任民進黨主席蘇貞昌也表示「謝展現民進黨積極自信」。

游淑慧指出，依據《國家機密保護法》，卸任元首依法管制出國3年，馬總統2016年卸任後，理應2019年就能解除管制，蔡英文總統2019年再度延長2年，換句話說，馬總統這次出訪是配合民進黨修改的法律行事。馬前總統這次訪陸一切依法辦理，也把行程攤在陽光下供人民檢視，同樣是祭祖，馬英九去就是喪權辱國，自己人去就是飲水思源，這就是民進黨的雙標。

「況且陸委會也核准馬總統的出訪，一方面核准出訪另一方面抹紅，這是民進黨在玩的手法嗎？」游淑慧強調，當年謝長廷訪陸時，也有許多民進黨的人一同前往，像是趙天麟、已故李應元、蘇治芬，康裕成等人。她質疑：「請問趙委員，祭祖要如何喪權辱國？尋根又要怎麼出賣台灣？你是過來人，應該最清楚，卻還是用這點來攻擊政敵，難道為了自己的政治紅利，可以連人性都不顧嗎？」

游淑慧直言，2024年是危急存亡的關鍵，國民黨要堂堂正正問全國百姓，要交流還是要對抗？要和平還是要打仗？打開天燈說亮話，只要是光明正大的出訪，都值得被肯定。「祝福馬前總統這次訪陸順利，堅定守護中華民國！」