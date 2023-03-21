行政院公布明（22）日上午8時起開放「全民普發6000元」線上登記，新北市府明日也將在轄內29區公所及各戶政事務所（含區所、辦事處）開設64處線上登記窗口，提供諮詢服務。（民政局提供）

行政院公布明（22）日上午8時起開放「全民普發6000元」線上登記，有登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放5種，不過有不少民眾不擅長使用3C產品，新北市府明日也將在轄內29區公所及各戶政事務所（含區所、辦事處）開設64處線上登記窗口，提供諮詢服務。

新北市民政局長柯慶忠表示，全民共享普發現金登記入帳系統（https://6000.gov.tw）線上登記，前5日會以身分證、居留證尾數進行分流。22日開放身分證、居留證尾數0、1；23日為尾數2、3；24日為尾數4、5；25日是尾數6、7；26日是尾數8、9，27日後不限尾數均可登記，系統至少開放6個月。

柯慶忠說，民眾如果要到區公所或戶政事務所諮詢登記，須記得身分證尾數，尾數8、9的民眾因逢假日則可於隔日前往，為方便登記系統操作，應攜帶身分證（居留證）、健保卡及金融機構帳號；未滿13歲者可由父母或法定監護人其中1人代領，持被代領人的健保卡才可操作。

民政局提醒，民眾28日起即可至「全民共享普發現金登記入帳系統」查詢登記結果，中央預估預算三讀公布生效後5個工作日起開始陸續撥款入帳，將採自動匯款。

由於坊間已出現詐騙集團註冊偽冒網站，企圖騙取民眾個資及金融資訊，請民眾登記時要提高警覺，不要相信不明簡訊或LINE連結，點擊網址前應確認網址為「https://6000.gov.tw」，有疑慮可撥打1988客服專線或165反詐騙專線。