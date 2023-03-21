溫室效應引發全球極端氣候、海平面上升和疫情等問題，促使企業開始關注永續發展ESG（環境保護、社會責任和公司治理）。2050年的淨零碳排已成為全球企業的共同目標和責任。敏實科技大學為了善盡大學社會責任USR，積極實踐ESG企業永續發展，成立ESG企業永續產學計畫中心，並於21日舉辦ESG減碳方法技術研討會。

敏實科技大學校長曾信超表示，學校將支援企業的ESG、共同響應RE1000，承擔起大學社會責任USR的使命。此次研討會由人工智慧學院院長林文燦主持，邀請SGS台灣檢驗科技股份有限公司副總裁黃世忠主講。主題為「ESG大趨勢下企業減碳因應策略與技術發展」，內容包括減碳與綠色永續新商機、碳盤查、實行減碳、低碳轉型和如何實現碳中和等方面的知識。

研討會的第2場由教務長許耀文引言，邀請國立勤益科技大學講座教授翁國亮分享了ESG減碳和減熱的實例。第3場是由智慧車輛與能源系主導的參訪，邀請與會者參觀智慧能源ESG教學中心，瞭解敏實科技大學ESG中心減碳設備的情況。

林文燦表示，智慧能源ESG發展中心和敏實集團的未來工廠節能與碳中和協同合作，旨在培養符合台灣新能源時代所需的智慧能源人才需求。敏實科大ESG企業永續產學計畫中心，辦理企業碳盤查與減碳教育訓練，培訓企業碳盤查認證人員，與企業共同攜手淨零碳排。