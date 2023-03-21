大學繁星結果出爐，東港高中普通班70人報名錄取53人，錄取率75.7％創新高，除台、清、交、成、政等頂大都有同學上榜外，中國醫、北醫、高醫等醫事頂大也傳捷報，當中選擇「留校升學」的張繼方，不僅考取56級分成榜首，還夢想成真錄取中國醫藥大學中醫系，如願追隨母親腳步邁向中醫之路。

張繼方說，因為媽媽是中醫師，所以從小耳濡目染下立志當中醫，為了這個志願，他下功夫苦讀，在校期間一直保持好成績，以校排名前1％的優勢錄取中國醫中醫系，他沒有讓媽媽失望，更沒有讓自己失望。

張繼方除讀書認真外，當初在國中會考後選擇「留校升學」也是他的策略之一，除了離家近、無須奔波上課外，對於他的繁星計畫也相當有幫助，且這一點不僅體現在張繼方身上，據校方統計，這次繁星錄取的53人中，有43人是留校升學由國中部直升的。

校長侯淑禎指出，這些留校升學的學生中，有幾位都是國中會考成績5A的同學，3年前他們選擇留下來讀書並選讀數理實驗班，在經6年一貫的學習下，都達成自己的夢想，另外值得一提的是，伍昱銨、潘家立、薛慈穎、伍寬義與許均謚等5位同學當初入學的會考成績雖未達5A，但經努力後也都分別考上高師大特教系、中正大學電機系、台大歷史系、成大土木工程系、清大物理系。

侯淑禎說，繁星其實不好拚，因為現在繁星計畫是採計5個學期的學期成績，換言之，學生要連續5個學期繃緊神經，到高三上也不能鬆懈，要一邊拚學測一邊顧課業，壓力不小，所以學生能在繁星階段考到理想學校，是付了很大的心力，應給予鼓勵與讚許。