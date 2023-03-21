新北一名人夫發覺鍾姓妻子外遇，甚至懷上張姓小王的胎兒又墮胎，讓他崩潰向2人求償40萬元撫慰金。新北地院審理時，勘驗小王繼母的證詞，認定張男的確與鍾女存有不正常親密交往，酌情後判2人應連帶賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2018年間與鍾姓女子結婚，2021年間離婚，但鍾女在婚姻存續期間與張姓男子不正當交往，同居1室發生性行為，還因此懷上張男的胎兒，讓他承受巨大精神痛苦，故依法向2人求償40萬元撫慰金。

新北地院審理時，鍾女及張男均稱，2人是在鍾女離婚後才開始交往，否認侵害人夫配偶權；法官則勘驗張男繼母的證詞，發現張母證稱張男於2020年11月間稱與鍾女交往，鍾女則自同年11月起陸續到家中與他們同住，2021年農曆年間鍾女則懷孕，當時鍾女仍有婚約，她還要求鍾女先處理婚約關係後再與張男交往等語。

法官還發現，張男繼母曾傳訊給鍾夫，稱，「我是沒辦法跟被戴綠帽的男人談事情的！你前妻在還沒離婚就自爬到張男身上搞上」等語，均可證明張男在鍾女尚未離婚前就已發生性交行為，不採信張男說詞，酌情後，判2人須連帶賠償鍾夫20萬元為適當。可上訴。