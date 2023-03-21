扁桃腺炎常發生，但長膿、化膿時就需儘速就醫治療。牙醫師表示，曾有一名20多歲的女子深夜掛急診，因她也因喉痛劇痛、一周內無法進食吞嚥，且口水直流，檢查後發現，女子罹患「扁桃腺旁膿瘍症」，若嚴重可引發死亡率達5成的深層頸部感染，所幸現場抽出15cc黃綠色膿液，立即解除危機。

牙醫師張益豪在其臉書表示，日前一名男子因無法張嘴、數日無法進食而就醫，檢查確診為「扁桃腺旁膿瘍症」，他從男子口中的扁桃腺旁抽出2cc膿液，「此疾病很可怕，若放任不管，恐會引發深層頸部感染。」

張益豪表示，他也曾遇過一名20多歲的女子深夜掛急診，也因一周無法張嘴，期間無法進食、吞嚥口水，導致嘴角直冒口水。他表示，「牙關緊閉」是一警訊，多因口腔內有嚴重化膿、影響口腔周圍肌肉，患者也因劇痛無法吞嚥，於是他請女子盡量張開嘴巴，一看果然左側扁桃腺旁出現大腫包。

當晚，張益豪從女子口中抽出15 CC以上的黃綠色膿液，抽完後女子嘴巴瞬間可以張開、也能言語。抽出膿液後，女子淚崩地說，她已難受一周了，看了3家診所都無效，狀況日漸嚴重。

張益豪提醒，「扁桃腺旁膿瘍症」常見症狀為，單側嚴重的喉嚨痛、發燒、流口水、發音含糊不清，有時還會有牙關緊閉、頸部腫痛、或耳痛症狀，若放任不管可能造成深層頸部感染。

根據長庚醫院資訊，深層頸部感染是致命的疾病，嚴重感染者，因濃液與腫脹的組織會往內壓迫呼吸道，造成窒息甚至死亡，或是侵犯腦部等器官，擴散全身引發敗血症，若病患有糖尿病或免疫疾病時，死亡率可達50%。