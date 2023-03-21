南韓人氣女團BLACKPINK日前來台開唱，一名20多歲遠從台南追星的BLINK顏姓女子與友人高價購票卻誤遭詐騙，氣炸到行動派出所求助，正巧行動派出所內有名善心的蔡姓男子手握兩張門票，表示多買了希望能將票原價賣給遭詐騙的粉絲，最終在員警的撮合下，顏女與友人及時入場朝聖，事後顏女也前往台南的派出所報案。

日前BLACKPINK旋風襲台，門票一開放就遭秒殺，許多買不到票的粉絲們轉而在網路上求票，導致黃牛票、詐騙頻傳。顏女與友人在網路上花高價買2張黃牛票，原本5800元門票花7800元，並約定先付一半當訂金，演唱會當天面交再付剩下的另一半金額取票。

但演唱會當天，對方卻上演人間蒸發，顏女與友人氣炸到行動派出所求助。2人進派出所時，正好蔡男就在派出所內，並且手握兩張2300元的票，表示這兩張票多買了，想詢問是否有遭詐騙的粉絲，願以原價出售。

此時正在支援勤務的婦幼隊員警見顏女2人進派出所求助，聽聞遭遇後想起售票的蔡男，馬上替她們與蔡男牽線，隨後雙方完成交易，顏女與友人也幸運地如願見到自己的偶像。事後員警還不忘提醒顏女要到派出所報案。據悉，顏女已到台南第三分局安中派出所完成報案。