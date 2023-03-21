能源公司規畫於雲林縣四湖鄉三姓村設置升壓站，說明會卻辦在林厝村，導致三姓村民不了解工程情況，且土地為農用地，既不屬不利耕種區，也非嚴重地層下陷區，因此堅決反對，村民21日表示升壓站預定地鄰近住家，大家都很擔心身體健康受影響，已向雲林縣政府、經濟部能源局陳情，若堅持動工，不排除發動抗爭。

能源公司為發展綠能，規畫在三姓村設置共同升壓站，但事前未依能源局相關規定，於案場主要所在村里舉行說明會，村民們認為如此作法是有意規避責任，剝奪大家知的權力，屬於不正當性的合法申請，因此除向相關單位陳情，也尋求雲林縣議員蔡孟真等民意代表協助。

蔡孟真表示，能源公司的升壓站預定地位於三姓村，卻跑到林厝村開說明會，實在令人無法認同，事後村民們要求改變升壓站地點，還幫能源公司找好土地，公司卻以各種理由推託。能源政策雖為中央政策，但政策實行也須尊重地方百姓，才不失民主國家風範，未經在地居民認同，一定會引發爭議。

三姓村民說，綠能設施主要是針對國土計畫的不利耕種區、嚴重地層下陷區、不利養殖區，升壓站預定地都不屬於這些區域，而是農業用地，且距離住家僅約30公尺，為維護大家的生存權益與生命安全，希望相關單位能傾聽百姓的訴求，若執意設升壓站，不排除發動抗爭。

蔡孟真提到，除了三姓村，口湖鄉謝厝村也有升壓站工程，共舉行3次說明會，結果村民們都強烈反對。雲林縣政府針對綠能設施，也強調「不影響農漁業權益及發展、不妨礙環境景觀及發展，不違反國土計畫目標」原則，未來將持續協助村民與綠能公司再溝通。