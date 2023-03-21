目前老農津貼為7550元，上次調整是在2020年。農委會主委陳吉仲今赴立院備詢時表示，明年已到調整時機，將按照CPI設算進行調整，至少會超過8000元。

民進黨立委陳素月今質詢時指出，有農民反映，老農津貼跟不上物價上漲的速度，希望可以調升，也希望老農津貼是否可以不要排富，因為有些農民從年輕到老一直都從事農務，有可能有其他的管道使財務增加，其中包括農地被畫入市地重畫區範圍內，分回土地後價值當然就會增值。

此外，她也說，有些農民有共有土地分管圖取得困難的問題，農民只要到64歲，農會就會清查農保資格，提不出分管圖的話，其農保資格就會被取消，導致無法領老農津貼，這對很多從年輕到老，都在從事農務的人很不公平。若青農承租土地，也會因沒辦法拿到分管圖，無法申請農委會補助，例如申請溫室設施補助等。

陳吉仲回應，我國農保有96萬6000人，領老農津貼就超過50萬人，而按照條例規定，老農津貼每4年調整一次。

他強調，行政院長陳建仁非常照顧農民，因為農民最需要政府協助，所以針對目前7550元的老農津貼，所以明年1月按照CPI設算，調整應該會超過8000元。陳素月隨即回應「可能主委你有沒有想過，明年調到8000元，事實上只調了450元」，讓陳吉仲趕緊解釋「沒有啦，我是說至少，它會有一個公式。」

陳吉仲也說，不要只有老農津貼，應該要鼓勵青農加入農民退休儲金，30歲加入農保、參加退休儲金，65歲就可以領到3萬7000元，一樣可以從農。

至於老農津貼排富，陳吉仲強調，老農津貼排富是考慮衡平性，國民年金也有排富，排富門檻先前是非農業不動產500萬、非農業所得55萬以上，但是大家對於排富的建議農委會聽到了，是否會按照CPI調整，農委會會再彙整報告，也已經算好一年影響人數有多少，只要跟院長報告後就會對外宣布。

陳吉仲表示，土地分管圖的部分現在是對人不對地，只要實際從農，有實際收入，就絕對可以加入農保。而在農民64歲半進行清查是為了避免假農民，土地分管圖會有彈性措施，只要確定有在務農，65歲一樣可以領老農津貼。